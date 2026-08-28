« Pheromone maxxing » : pour séduire les femmes, les masculinistes arrêtent de se laver et boivent leur propre urine

Très actifs sur les réseaux sociaux, les masculinistes partagent régulièrement des concepts bien à eux pour consolider leur propre virilité, quitte à abandonner toute règle d’hygiène.

Il y avait le “looksmaxxing”, voici désormais le “pheromone maxxing” ! Pour rappel, le “looksmaxxing” est un concept masculiniste qui consiste à “maximiser” l’apparence, quitte à se casser des os, notamment la mâchoire, pour avoir le visage le plus carré et esthétique possible. Jamais à court d’idées pour marquer leurs différences en tant que mâles alpha de la société, les masculinistes ont lancé une nouvelle tendance sur les réseaux sociaux.

Une tendance moins douloureuse mais qui pourrait l’être, d’un point de vue olfactif, pour les autres : le “pheromone maxxing”. L’idée est tout simplement de ne plus se laver et de ne plus laver ses vêtements.

Pour cela, il ne faut plus prendre de douche, ni mettre de déodorant et garder ses vêtements imprégnés de transpiration, afin de laisser son odeur naturelle s’émanciper dans la nature. Par ce biais, les femmes seraient plus facilement attirées selon les masculinistes. Selon le magazine Forbes, certains vont même jusqu’à boire leur propre urine avant un rendez-vous afin de transpirer leurs propres toxines.

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Les phéromones humains, un mythe masculiniste

Cette tendance puise son inspiration dans une théorie, comme souvent, assez mystique chez les masculinistes. D’après eux, le corps des hommes produirait des phéromones capables de provoquer une attirance sexuelle. Donc plus on sent, plus on séduit.

Pour rappel, la phéromone est une substance chimique émise par un animal ou un végétal qui agit comme un message pour les autres individus de la même espèce. Cependant, l’existence de cette substance chimique n’a jamais été scientifiquement identifiée chez l’humain.

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Chez les masculinistes, la phéromone est confondue avec la simple odeur que l’on dégage ou que l’on peut sentir, à moins qu’ils ne cherchent à attirer des animaux ou des plantes de la même espèce qu’eux.

Par ailleurs, la fameuse odeur de transpiration n’est pas vraiment celle de la sueur elle-même. L’odeur forte qu’on associe à la transpiration vient en fait des bactéries que l’on a sur la peau.

Morale de l'histoire, encore une tendance qu'il vaudra mieux éviter.