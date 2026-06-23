« Elles doivent être lesbiennes » : persuadé d'être irrésistible, ce célèbre masculiniste de 20 ans drague des Parisiennes et... se fait humilier

Un célèbre masculiniste, qui croyait à tort être irrésistible, s'est ridiculisé, s'est en essuyant « rateaux » sur « rateaux », dans les rues de Paris.

Il se souviendra longtemps de son séjour à Paris.

De passage dans la capitale, le masculiniste américain Clavicular pensait faire montre de ses charmes pour séduire les Parisiennes, mais c'était sans compter sur ces dernières qui, fidèles à leur réputation de femmes exigeantes, l'ont éconduit avec tact et fermeté. Connu notamment pour ses vidéos controversées et ses prises de paroles provocatrices, le jeune homme de 20 ans est tombé de haut.

Il faut dire que ses vaines tentatives de drague, diffusées en live sur TikTok, n'ont pas eu l'effet escompté, suscitant les moqueries des internautes. Piqué au vif, l'influenceur a justifié ces refus en affirmant que les femmes abordées devaient... « être lesbiennes ».

Crédit photo : @clavicular0 / Instagram

Le masculiniste Clavicular se ridiculise dans les rues de Paris

Certainement persuadé d'être irrésistible, Clavicular - Braden Éric Peters, de son vrai nom - ne s'attendait pas à vivre une telle expérience.

En visite à Paris à l'occasion de la Fête de la musique et de la Fashion Week (qui débute ce mardi 23 juin), ce dernier voulait ainsi tester son pouvoir d'attractivité auprès des Parisiennes, mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

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Démambulant dans les rues du quartier du Marais, Clavicular a en effet essuyé un nombre incalculable de « rateaux » en essayant d'aborder des femmes au hasard. Surpris et vexé, le jeune homme ne s'est pourtant pas remis en question, attribuant ses échecs répétés à... l'orientation sexuelle des femmes abordées. Oui, vous avez bien lu !

« Chaque fois que je passe devant une fille et qu’il n’y a pas de signe d’intérêt de sa part, je me dis : Qu’est-ce que c’est ce bordel, on me trolle ? (...) Elles doivent être lesbiennes. C’est la seule explication logique », a-t-il ainsi déclaré, droit dans ses bottes.

Après la diffusion de sa vidéo, les internautes se sont montrés sans pitié envers Clavicular, saluant au passage les Parisiennes pour cette leçon d'humilité.

#streamer #kickclips #trending #viralclips ♬ original sound - wittygigglefeed🔥 @wittygigglefeed.tk Clavicular Tries to Flex Being "Famous" and Fails Miserably! 🤦‍♂️ During an IRL Kick stream in Paris, content creator Clav (Clavicular) found himself in a painfully awkward and hilarious interaction while trying to chat up a group of women sitting at an outdoor café. The clip highlights his struggle to keep the conversation going, perfectly illustrating the on-screen caption that roasts him for having "absolutely no game" despite allegedly spending $20,000 on a perfect new nose. The interaction starts with Clav trying to create some mystery, telling the table of girls, "Don't look me up though." When one of them asks, "Are you famous?", the conversation quickly falls flat. Seizing the opportunity to end the chat, another girl politely but firmly dismisses him, saying, "Have a good time in Paris... hope you will enjoy it." Realizing he's just been kindly rejected, Clav accepts defeat. Instead of a smooth exit, he reaches out for an incredibly awkward, formal handshake with one of the girls, telling them to "take care" before quickly walking away. The brutal combination of his failed flex and the polite brush-off makes this a perfectly cringe-worthy streaming highlight. #clavicular

Pour rappel, Clavicular est l'une des figures importantes du « looksmaxxing », qui signifie littéralement « maximisation de l'apparence ». Apparu dans les années 2010, ce courant masculiniste promeut l'amélioration du physique des hommes, selon des canons virilistes, dans un but purement esthétique, afin de maximiser leur attractivité et devenir ainsi irrésistibles auprès de la gent féminine. Un processus qui encourage notamment l'absorption de stéroïdes anabolisants pour se sculpter un corps d'athlète et se métamorphoser en mâle alpha. Tout un programme...

Enchaînant les polémiques en tous genres, Braden Éric Peters s'est souvent retrouvé dans le collimateur de la justice américaine par le passé, notamment pour avoir percuté volontairement un homme avec sa voiture en décembre 2025, ou encore pour avoir tiré 25 fois sur un alligator dans le parc des Everglades au printemps dernier. Un délit pour lequel il risque d'ailleurs jusqu'à 5 ans de prison.

Suivi par des millions d'abonnés sur TikTok et la plateforme de streaming Kick, Braden Éric Peters gagnerait aujourd'hui plus de 100 000 dollars par mois, selon les médias américains.