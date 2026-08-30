Elle tire une balle dans le visage de son fils de 11 mois pour empêcher le père du bébé d'en avoir la garde

Aux États-Unis, une mère en cavale a mortellement tiré sur son fils âgé de 11 mois afin que son père ne puisse jamais en obtenir la garde.

Un drame absolu.

Une Américaine a enlevé son fils de 11 mois avant de lui tirer une balle dans le visage, car elle ne voulait pas que le père de l’enfant en obtienne la garde.

Lors de son interpellation, la femme a déclaré aux forces de l’ordre que son geste « en valait la peine ».

Elle tue son fils pour empêcher son père d’en avoir la garde

Le 24 août 2026, Madeline Veronique Daly, 36 ans, a plaidé coupable de meurtre au premier degré, rapporte le New York Post.

Cette habitante de Worland, dans le Wyoming, était accusée d’avoir tué son fils, le petit Basil Stoner, à l’intérieur d’un camping-car dans une zone rurale du Nouveau-Mexique, alors que des policiers encerclaient les lieux.

Les autorités s’étaient rendues sur place après que la jeune femme avait emmené le petit garçon dans un autre État, malgré une décision de justice.

Crédit Photo : Washakie County Sheriff's Office

Après lui avoir tiré dessus, la trentenaire a tenté de retourner l’arme contre elle, mais les agents sont parvenus à la maîtriser.

Lors de son interpellation, Madeline Veronique Daly a indiqué aux enquêteurs qu’elle pensait avoir mis Basil « en sécurité » et que le tuer « en valait la peine » si cela signifiait que son père et les membres de sa famille paternelle ne pourraient jamais le revoir.

Elle a disparu avec lui avant le drame

Comme le précisent nos confrères américains, le père de l’enfant, Jake Stoner, avait obtenu sa garde temporaire d’urgence le 19 novembre 2025, après que son ex-compagne ne s’était pas présentée à l’audience.

Selon ses dires, il n’avait pas vu son fils depuis le 28 septembre. Malgré la décision de justice, Madeline Veronique Daly a disparu avec Basil, ce qui a entraîné un mandat d’arrêt contre elle.

Le bureau du shérif du comté de Grant a retrouvé sa trace dans une aire de camping-cars le 23 décembre, après qu’elle avait postulé un emploi près de Silver City et qu’un mandat d’arrêt était apparu lors de la vérification de ses antécédents.

Crédit Photo : GoFundMe

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La mère risque la prison à perpétuité

Selon le journal américain, les policiers ont vu la suspecte se précipiter à l’intérieur d’un camping-car. Ils ont encerclé le véhicule en attendant d’obtenir un mandat leur permettant d’entrer.

Ils ont alors entendu un coup de feu et sont immédiatement intervenus. Les forces de l’ordre ont découvert que la femme avait tiré une balle de calibre 9mm dans le visage du bambin.

Selon le rapport de police, Madeline Veronique Daly a expliqué aux autorités avoir emmené son bébé alors âgé de 8 mois parce qu’elle ne voulait pas «le laisser faire des allers-retours entre le Nebraska et le Wyoming deux fois par mois».

« Lorsqu’on lui a demandé ce qui lui était passé par la tête en voyant les policiers s’approcher, elle a répondu : “Jake ne peut pas avoir Basil” », indique le document.

Crédit Photo : 6th Judicial District Attorney/Facebook

Elle a également affirmé, sans fournir de preuve, que son fils aurait été « en danger » et exposé à des « agressions sexuelles » si elle avait quitté le camping-car avec lui.

Enfin, elle a ajouté que le père de l’enfant « n’avait jamais voulu s’investir auprès de son fils », que ce soit « financièrement, physiquement et émotionnellement ».

Les secours ont tenté de sauver le petit garçon, mais ce dernier est finalement décédé des suites de ses blessures.

Madeline Veronique Daly encourt désormais la peine maximale, soit la prison à perpétuité.