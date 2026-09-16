Il achète une seule grille de loterie à 2 dollars et remporte un jackpot de 1,04 milliard de dollars

Un Américain (très chanceux) qui a remporté plus d’un milliard de dollars à la loterie a toujours du mal à y croire, un mois après avoir raflé le jackpot.

Imaginez remporter plus d’un milliard de dollars grâce à une grille de loterie achetée deux dollars. Ce scénario a de quoi faire tourner la tête. C’est pourtant ce qui est arrivé cet été à un joueur aux États-Unis, qui peine encore à réaliser sa chance.

Le veinard a remporté le jackpot Powerball de 1,04 milliard de dollars, avant impôts, lors du tirage du mercredi 12 août 2026. Un montant spectaculaire, qui correspond toutefois à la formule de paiement échelonné proposée par la loterie, et non à la somme versée immédiatement sur son compte.

Un mois après cette victoire historique, le joueur est encore sur un petit nuage. Entre la découverte des bons numéros et les démarches pour réclamer son gain, il a dû prendre le temps de se préparer à ce changement de vie.

Une seule grille à 2 dollars pour remporter le jackpot

Selon la loterie de l’Illinois, le billet gagnant a été acheté dans une supérette Hy-Vee Fast & Fresh à Quincy, dans l’Illinois. Il portait les six bons numéros du tirage du 12 août : 4, 26, 66, 67 et 69, ainsi que le Powerball 9.

Le plus fou ? Le joueur n’a dépensé que deux dollars pour une seule grille. Il avait opté pour une combinaison générée automatiquement, appelée « Quick Pick ». Pas besoin, dans son cas, d’aligner plusieurs grilles : cette unique combinaison lui a suffi pour décrocher le gros lot.

Ce jackpot est le deuxième plus gros gain de loterie de l’histoire de l’Illinois. Au moment du tirage, il se classait également au huitième rang des plus gros jackpots jamais remportés au Powerball. De quoi donner une idée de l’ampleur de cette victoire, même à l’échelle des loteries américaines.

Un mois après, il peine encore à croire à sa chance

La loterie de l’Illinois a confirmé mardi 15 septembre que le gagnant s’était manifesté pour réclamer son prix. Dans son communiqué, elle rapporte le témoignage du joueur, qui a choisi de rester anonyme.

« Au début, je ne croyais pas avoir gagné, alors j’ai appelé un membre de ma famille pour m’en assurer », a-t-il confié.

Avant d’ajouter :

« Même après avoir réclamé mon gain, je suis encore en train de digérer la nouvelle et je ressens toute la palette d’émotions qui accompagne le fait de gagner un jackpot d’un milliard de dollars : de l’incrédulité et du choc à une joie immense ».

Ces semaines d’attente ont aussi servi à préparer les démarches. Selon la loterie, le gagnant s’est entouré de conseillers juridiques et financiers avant de réclamer son prix. Son identité reste confidentielle : dans l’Illinois, les gagnants d’un prix d’au moins 250 000 dollars peuvent demander à conserver l’anonymat.

« C’est une véritable bénédiction et je suis extrêmement reconnaissant pour cette opportunité aussi inattendue qu’extraordinaire », a-t-il déclaré.

Un moment exceptionnel également pour Amanda Crosas, responsable du Chicago Prize Center de la loterie de l’Illinois, qui a accompagné les représentants juridiques du gagnant dans les démarches.

« J’ai eu l’occasion de rencontrer de nombreux gagnants, mais un jackpot d’un milliard de dollars est vraiment exceptionnel », a-t-elle indiqué.

Selon elle, ses collègues et elle pouvaient ressentir l’excitation dans la salle.

La suite après cette vidéo

Pourquoi il ne touchera pas 1,04 milliard de dollars en une fois

Le gagnant a choisi de recevoir son prix sous la forme d’un versement unique. Comme le précise Powerball, cette option représentait 450,5 millions de dollars avant impôts pour ce tirage. Une somme bien différente du jackpot affiché, mais qui reste considérable pour une mise de deux dollars.

L’autre possibilité consistait à percevoir les 1,04 milliard de dollars sous forme de 30 versements répartis sur 29 ans. D’après les règles de Powerball, un premier paiement est effectué immédiatement, puis 29 paiements annuels suivent, chacun augmentant de 5 % par rapport au précédent. Les deux formules sont annoncées avant impôts.

La différence entre le jackpot annoncé et le versement unique ne vient donc pas seulement de la fiscalité. Le montant de 1,04 milliard additionne des paiements étalés dans le temps, tandis que l’option choisie permet de recevoir immédiatement la valeur en espèces du prix.

À cela s’ajoutent les impôts. Selon les calculs présentés par Forbes, le montant pourrait être ramené à environ 261,5 millions de dollars après prise en compte de l’impôt fédéral et de celui de l’Illinois. Il s’agit d’une estimation, et non d’un montant net personnel confirmé par le gagnant.

La retenue fédérale initiale de 24 %, prévue par l’administration fiscale américaine pour ce type de gain, ne correspond pas nécessairement à l’impôt définitif. Le calcul de Forbes tient aussi compte d’un taux marginal fédéral pouvant atteindre 37 % et d’un prélèvement de 4,95 % pour l’Illinois.

Une prime de 500 000 dollars pour le commerce

De son côté, le commerce où a été acheté le ticket gagnant bénéficie d’une prime de 500 000 dollars. Le jackpot a donc également réservé une belle surprise à l’équipe du Hy-Vee Fast & Fresh de Quincy.

Dans un communiqué, le responsable du magasin, Jon Marshall, racontait avoir appris la nouvelle vers trois heures du matin, grâce à l’appel d’un collègue. Après vérification sur le site de la loterie, il s’était rappelé avoir lui-même acheté un ticket.

Il avait alors vérifié sa propre grille, sans succès. Dans le magasin, les clients venaient contrôler leurs billets et s’interrogeaient sur l’identité du grand gagnant. Un mois plus tard, le prix a bien été réclamé, mais son heureux propriétaire a conservé son anonymat.