“J'en ai des sueurs froides” : Il gagne 1 million d'euros, cache son ticket dans sa voiture... et la vend sans y penser

Après avoir joué à l’EuroMillions, un homme a caché son ticket dans sa voiture. Cependant, il a oublié qu’il avait joué à la loterie et a mis son véhicule en vente en laissant le ticket à l'intérieur.

Quand on joue à l’EuroMillions, il est important de bien conserver son ticket pour pouvoir récupérer ses gains potentiels. Pour cette raison, certaines personnes n’hésitent pas à cacher leur ticket dans des endroits secrets, afin que personne ne le retrouve, comme cet homme qui a gagné 1 million d’euros et a caché son ticket dans le plus improbable des endroits.

Selon la Française des Jeux, un homme a également eu cette idée après avoir joué à l’EuroMillions. Après avoir misé, il a caché son ticket dans le pare-soleil de sa voiture, là où l’on peut mettre les tickets de péage.

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Il oublie son ticket dans sa voiture

Cependant, avec le temps, le joueur a totalement oublié son ticket de loterie, tout comme cet homme qui est devenu millionnaire mais a oublié son ticket gagnant sur le comptoir. Ainsi, alors que le ticket EuroMillions était toujours dans la voiture, son propriétaire a décidé de mettre en vente le véhicule.

Quelques semaines plus tard, la voiture a trouvé un acheteur. Juste avant de le rencontrer, le propriétaire de la voiture a eu le très bon réflexe de faire le tour du véhicule. C’est à ce moment-là qu’il a retrouvé son ticket de loterie.

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“J’en ai des sueurs froides !”

Le ticket était gagnant, puisque grâce au code My Million, l’homme avait remporté 1 million d’euros. Ainsi, s’il n’avait pas mis la main sur le ticket, il aurait vendu sa voiture à quelqu’un d’autre avec le ticket à l’intérieur.

“Quand je pense que j’ai failli vendre la voiture avec le ticket gagnant MyMillion dedans, j’en ai des sueurs froides !” a déclaré le gagnant.

Si vous jouez à l’EuroMillions, veillez à ne pas oublier votre ticket de loterie, ni l’endroit où il est caché !