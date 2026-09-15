Une gérante de fast-food attache un employé neurodivergent à un meuble de cuisine pour ne pas avoir à la surveiller

Un fast-food a été le théâtre d’une scène glaçante aux États-Unis : la gérante du restaurant a attaché un employé neurodivergent à un équipement de cuisine pour ne pas avoir à le surveiller.

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Capture montrant la cheville ligotée à un équipement de cuisine

Un comportement loin d’être exemplaire.

Les faits se sont déroulés dimanche 30 août dans un fast-food Wendy’s de Murfreesboro, dans le Tennessee, aux États-Unis, rapporte le New York Post.

Une gérante d’un fast-food ligote un employé neurodivergent

Michiko Burton, gérante du restaurant, est accusée d’avoir ligoté un employé neurodivergent, un terme qui désigne notamment les personnes présentant un TDAH, un trouble du spectre de l’autisme, une dyslexie ou une dyspraxie, à un équipement de cuisine à l’aide de sacs-poubelle.

Selon nos confrères américains, le salarié a été attaché par la cheville au pied métallique d’un meuble de la cuisine de l’établissement.

Cette scène pour le moins dérangeante a été filmée par Nicholus Murphy, un collègue qui a transmis les images à sa direction.

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La manageuse licenciée

Convoquée dans le bureau de ses supérieurs, Michiko Burton a admis avoir attaché son collaborateur. Pour justifier son geste, elle a expliqué que c’était pour ne pas avoir à le surveiller durant son service.

Ce n’est pas tout. La manageuse assure qu’il s’agissait d’une « tendance TikTok » et que le salarié avait dit oui pour participer.

Michiko BurtonCrédit Photo : WSMV

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ses explications n’ont pas convaincu. Michiko Burton a été licenciée dans la foulée.

« Que ce soit une blague cruelle ou intentionnelle, je m’en fiche. Ce qui s’est passé est inacceptable », a indiqué un responsable régional de Wendy’s au New York Post.

De son côté, Nicholus Murphy éprouve beaucoup de peine pour son collègue malmené.

« J’étais vraiment triste pour lui, j’avais vraiment envie de pleurer », a-t-il confié.

La gérante du restaurant n'a fait l'objet d'aucune inculpation ni d'aucune arrestation, la victime ayant déclaré qu’elle n’était ni contrariée ni blessée après avoir été ligotée.

À noter que la police a rouvert l’enquête pour obtenir davantage d’informations sur l’incident.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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