À 19 ans, elle accouche en cachette et abandonne son nouveau-né en forêt, le cordon autour du cou

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Un bébé allongé sur une couverture posée sur l'herbe

En Alsace, une jeune femme de 19 ans a été mise en examen pour tentative de meurtre après avoir abandonné son nouveau-né dans une forêt. L’enfant a été retrouvé avec le cordon ombilical encore autour du cou.

Un fait divers particulièrement dramatique s’est produit près de Mulhouse, dans le Haut-Rhin.

Un nouveau-né abandonné a été découvert en lisière de forêt à Wittelsheim, le dimanche 7 juin. Retrouvée quelques heures plus tard, sa mère a été interpellée puis mise en examen pour tentative de meurtre, selon les informations du Parisien.

Une jeune femme menottée, assise dans une voitureCrédit Photo : iStock

Un nouveau-né retrouvé en lisière de forêt

Le jour des faits, la suspecte avait été aperçue par un témoin tôt le matin alors qu’elle courait avec une couette à la main. Ses jambes nues et ensanglantées ont conduit le passant à alerter les gendarmes.

Dépêchés sur les lieux, des agents sont intervenus et ont retrouvé un nouveau-né nu, posé au sol, le cordon ombilical encore autour du cou.

Une voiture de gendarmerieCrédit Photo : iStock

Le nourrisson a rapidement été pris en charge par les pompiers. Il présentait alors de légères blessures. Depuis, il est hors de danger.

Une enquête a été ouverte et la mère de l’enfant a été localisée peu après à son domicile, où des traces de sang ont été constatées.

La suite après cette vidéo

Sa mère mise en examen pour tentative de meurtre

Face aux policiers, la jeune femme a expliqué son geste. Elle aurait appris qu’elle était enceinte trois semaines plus tôt après avoir fait un test de grossesse, avant de décider d’avorter.

Entendues par les enquêteurs, sa mère et sa grand-mère ont indiqué l’avoir questionnée sur son ventre arrondi, mais elle a assuré ne pas être enceinte.

La future mère a fini par accoucher seule chez elle, à l’insu de sa famille, rapporte le quotidien francilien.

Des pieds de bébéCrédit Photo : iStock

Elle aurait ensuite abandonné le bébé afin que ses parents ne l’entendent pas pleurer. Selon ses dires, elle aurait agi « sous le coup de la peur, sans voir l’intention de tuer l’enfant, lui faire du mal ni même l’abandonner ».

Après ses déclarations, elle a été placée en garde à vue jeudi 11 juin et est désormais soupçonnée de tentative de meurtre sur mineur.

Alors qu’elle fait l’objet d’un contrôle judiciaire, elle a interdiction d’entrer en contact avec ses parents, avec le père présumé de l’enfant, ainsi qu’avec le nourrisson.

Des rencontres pourraient toutefois avoir lieu dans le cadre de l’enquête.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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