À 19 ans, elle accouche en cachette et abandonne son nouveau-né en forêt, le cordon autour du cou

En Alsace, une jeune femme de 19 ans a été mise en examen pour tentative de meurtre après avoir abandonné son nouveau-né dans une forêt. L’enfant a été retrouvé avec le cordon ombilical encore autour du cou.

Un fait divers particulièrement dramatique s’est produit près de Mulhouse, dans le Haut-Rhin.

Un nouveau-né abandonné a été découvert en lisière de forêt à Wittelsheim, le dimanche 7 juin. Retrouvée quelques heures plus tard, sa mère a été interpellée puis mise en examen pour tentative de meurtre, selon les informations du Parisien.

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Un nouveau-né retrouvé en lisière de forêt

Le jour des faits, la suspecte avait été aperçue par un témoin tôt le matin alors qu’elle courait avec une couette à la main. Ses jambes nues et ensanglantées ont conduit le passant à alerter les gendarmes.

Dépêchés sur les lieux, des agents sont intervenus et ont retrouvé un nouveau-né nu, posé au sol, le cordon ombilical encore autour du cou.

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Le nourrisson a rapidement été pris en charge par les pompiers. Il présentait alors de légères blessures. Depuis, il est hors de danger.

Une enquête a été ouverte et la mère de l’enfant a été localisée peu après à son domicile, où des traces de sang ont été constatées.

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Sa mère mise en examen pour tentative de meurtre

Face aux policiers, la jeune femme a expliqué son geste. Elle aurait appris qu’elle était enceinte trois semaines plus tôt après avoir fait un test de grossesse, avant de décider d’avorter.

Entendues par les enquêteurs, sa mère et sa grand-mère ont indiqué l’avoir questionnée sur son ventre arrondi, mais elle a assuré ne pas être enceinte.

La future mère a fini par accoucher seule chez elle, à l’insu de sa famille, rapporte le quotidien francilien.

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Elle aurait ensuite abandonné le bébé afin que ses parents ne l’entendent pas pleurer. Selon ses dires, elle aurait agi « sous le coup de la peur, sans voir l’intention de tuer l’enfant, lui faire du mal ni même l’abandonner ».

Après ses déclarations, elle a été placée en garde à vue jeudi 11 juin et est désormais soupçonnée de tentative de meurtre sur mineur.

Alors qu’elle fait l’objet d’un contrôle judiciaire, elle a interdiction d’entrer en contact avec ses parents, avec le père présumé de l’enfant, ainsi qu’avec le nourrisson.

Des rencontres pourraient toutefois avoir lieu dans le cadre de l’enquête.