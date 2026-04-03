« J'ai été obligé de le tuer » : un ado de 15 ans avoue le meurtre d'un trentenaire qui l'avait... violé

Un adolescent a reconnu le meurtre d'un homme, qui l'aurait violé. Récit.

C'est un fait divers à la fois sordide et complexe, où se mêlent traumatisme et vengeance personnelle.

Un adolescent de Nice (Alpes-Maritimes) a avoué le meurtre d'un homme de 33 ans, en indiquant à la police qu'il s'était fait justice lui-même, après avoir été violé par la victime. En attendant que l'enquête fasse toute la lumière sur cette affaire, le jeune homme a été placé en garde à vue pour homicide volontaire.

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À 15 ans, il se fait justice lui-même et assassine l'homme qui l'a violé

Les faits ont eu lieu dans la soirée du 28 mars dernier au deuxième étage d'un immeuble situé à proximité de la célèbre promenade des Anglais, indiquent nos confrères de Nice Matin.

Aux alentours de 23 heures, les habitants ont ainsi été alertés par des cris inhumains provenant d'un appartement de la résidence. Rapidement arrivées sur place, les forces de l'ordre ont fait une macabre découverte en retrouvant le corps sans vie d'un homme de 33 ans. Gisant dans une mare de sang, ce dernier venait d'être mortellement frappé par un coup de couteau. Selon les premières constatations, la police a pu déterminer que la victime, à l'agonie, avait rampé sur plusieurs mètres, avant de succomber à ses blessures. Un sac à dos avec un couteau ensanglanté, à l'intérieur, a par ailleurs été retrouvé sur les lieux du crime.

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Après une rapide enquête de voisinage, les policiers ont appris qu'un adolescent de 15 ans, « qui ne paraissait pas dangereux », avait avoué spontanément le meurtre à un voisin, juste avant leur arrivée.

« C’était un violeur, il m’a violé. Je ne pouvais pas laisser passer ça, j’ai été obligé de le tuer », aurait ainsi déclaré le suspect à ce témoin, qui lui aurait ensuite suggéré de se rendre à la police. En vain, car l'adolescent a pris la fuite en promettant toutefois de « dire la vérité ».

C'est finalement sa mère qui a prévenu les forces de l'ordre et le jeune homme a été interpellé.

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Au cours de son audition, il n'a pas cherché à nier les faits et a réitéré ses aveux, expliquant que la victime était bel et bien l'homme qui l'avait violé.

Une enquête est en cours afin de vérifier ses déclarations.