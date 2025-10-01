Un bébé de quelques heures abandonné dans une boîte en carton sur le bord d'une route, avec son cordon ombilical coupé

Un bébé âgé de quelques heures a été retrouvé sur le bord d’une route aux Philippines. Sa mère est activement recherchée par les autorités.

Stupeur aux Philippines, où un nouveau-né a été abandonné sur un chemin, quelques heures après sa venue au monde, rapporte le magazine américain People.

Les faits se sont déroulés mercredi 24 septembre à Tuguegarao, capitale de la province de Cagayan, dans le nord-est du pays.

Comme le précisent nos confrères, le nourrisson - une petite fille - a été retrouvé avec son cordon ombilical coupé dans une boîte en carton. Celui-ci avait été déposé près d’une route.

C’est une passante âgée qui a fait cette découverte déchirante. Face à cette situation, cette dernière a alerté les secours.

Crédit Photo : Newsflare

Une enquête a été ouverte pour retrouver les parents du bébé

La fillette a été emmenée à l’hôpital général populaire de Tuguegarao City, où elle a été examinée. Par chance, la petite patiente se portait bien. Néanmoins, elle va rester en observation.

« Selon l’examen, le bébé est dans un état stable, mais elle restera à l’hôpital jusqu’à cinq jours pour s’assurer qu’elle est en bonne santé », a indiqué May Asuncion, assistante sociale du Bureau de la protection sociale et du développement de la ville.

Crédit Photo : Newsflare

Alors que ce fait divers secoue la région, les autorités locales tentent d’identifier et de localiser les parents de l’enfant.

« Ce sauvetage témoigne de l’attention et du sens du devoir que le président Marcos attend de chaque agent des forces de l’ordre. Chaque vie est précieuse, et la PNP (Philippine National Police, ndlr) ne s’arrêtera pas tant que la personne qui a abandonné ce bébé ne sera identifiée », a déclaré le lieutenant-général José Melencio C. Nartatez Jr., dans un communiqué.

De son côté, un porte-parole de la police a ajouté :

« Grâce au signalement rapide de nos compatriotes à la police, la vie du bébé a été sauvée ».

Crédit Photo : PNB - Facebook

L’enquête sur l’abandon du nouveau-né est en cours. Les policiers demandent à toute personne disposant d’informations de se manifester « pour que justice soit faite et que cet enfant reçoive les soins appropriés ».