Victime d'inceste, une adolescente de 14 ans accouche sur le bord d'une route et abandonne son bébé... il est retrouvé mort

En Californie, un nouveau-né a été retrouvé mort sur le bord d’une route. Il aurait été abandonné par sa mère âgée de 14 ans et victime d’inceste.

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Le shérif du comté de Monterey

Le 1er août, un bébé a été retrouvé abandonné sur le bord d’une route dans le comté de Monterey, en Californie. Le corps sans vie du nouveau-né a été découvert à proximité d’un champ de fraises. L’enfant, qui avait plusieurs traces de traumatismes, a été surnommé “bébé Angelita” par les autorités et était toujours à son cordon ombilical.

Selon les premiers éléments de l’enquête, sa mère serait une adolescente de 14 ans qui aurait été victime d’inceste. En effet, elle aurait eu des relations sexuelles avec son père, Sergio Galvez Perez, un homme âgé de 38 ans.

L’adolescente et son père recherchés

Ainsi, l’adolescente aurait accouché sur le bord de la route. Elle est soupçonnée d’homicide puisqu’elle aurait laissé mourir son bébé. Tout comme cette employée de supermarché qui a laissé son nouveau-né dans les toilettes après avoir accouché, l'adolescente aurait abandonné son enfant en prenant la fuite. Pour cette raison, un mandat d’arrêt a été lancé contre elle.

Sergio Galvez PerezCrédit photo : Bureau du shérif du comté de Monterey

Le père de l’adolescente serait également le père biologique du bébé, selon un communiqué officiel publié par le shérif du comté de Monterey. Il aurait commis plusieurs infractions : dissimulation d’enfant, relations sexuelles illégales, actes sexuels sur mineur de moins de 14 ans et inceste.

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Un appel à témoins lancé

L’adolescente et son père sont tous les deux activement recherchés par les autorités américaines et un appel à témoins a été lancé. La mère de l’adolescente et épouse de Sergio Galvez Perez a quant à elle été arrêtée pour mise en danger d’un enfant avant d’être relâchée sous caution.

Les enquêteurs pensent que le père serait en train de cacher l’adolescente. Il est demandé à toute personne qui verrait les individus de ne pas agir seule et de contacter immédiatement la police.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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