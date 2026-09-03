Elle jurait de ne jamais le faire : Océane, la Française au « bikini rouge », dit avoir gagné 100 000 $ en 48 heures sur OnlyFans

Devenue virale cet été avec sa vidéo en bikini rouge, Océane a rejoint OnlyFans après avoir juré qu'elle ne le ferait jamais. Elle dit y avoir gagné 100 000 $ en 48 heures.

Il aura suffi d'une vidéo devenue virale cet été pour que la vie d'Océane bascule. Cette Française de 20 ans, surnommée la « fille au bikini rouge », a fait fondre les internautes du monde entier pour sa réaction lors d'une soirée mousse à Lloret de Mar, en Espagne.

Treize secondes, pas une de plus. Quelqu'un l'asperge d'eau dans le dos, elle se retourne, hausse les sourcils avec un sourire en coin, puis se remet à danser. La séquence a fait le tour de la planète et cumule aujourd'hui plus de 100 millions de vues. Sur Instagram, où elle publie sous le pseudo aora.dj, son compte est passé d'une poignée d'abonnés à près de 200 000 en quelques semaines. Les agences de communication, elles, se sont bousculées à sa porte.

« Cette visibilité m'a déjà amenée à signer avec une agence de communication française, et je suis très enthousiaste quant aux opportunités qui pourraient en découler », a-t-elle confié en exclusivité au média VT.

Do you know this girl?



She's the one who accidentally broke the internet with just one look and a bounce at a packed foam party. In a red bikini, sunglasses perched on her wet hair, she turned toward the camera with that playful smirk… and millions of people instantly lost… pic.twitter.com/dKkoGsIHzU — Hexlure (@Hexlurezylp) July 30, 2026

Elle jurait de ne jamais rejoindre OnlyFans

Il y a un mois encore, la question lui était posée à chaque interview, et sa réponse ne variait pas d'un mot. Sollicitée de toutes parts, elle affirmait avoir reçu des centaines de messages déplacés, certains proposant des sommes à six chiffres pour des photos de ses pieds ou des vidéos privées. Elle refusait tout, poliment mais fermement.

« Je n'ai absolument aucune intention de rejoindre OnlyFans. Cela ne correspond pas à mes valeurs, ni à l'image que je veux avoir pour moi et ma famille. Je sais qu'il y a beaucoup d'argent à gagner là-bas, mais ce n'est simplement pas la voie que je veux emprunter », déclarait-elle à VT.

Son objectif affiché était ailleurs : percer comme DJ, son « plus grand rêve », et se produire partout dans le monde. Elle répétait vouloir garder la tête froide et laisser son équipe trier les projets sur le long terme.

100 000 dollars en 48 heures, selon elle

Le revirement est intervenu en septembre. Océane a finalement ouvert son compte sur la plateforme pour adultes, où l'abonnement est facturé 4,99 dollars par mois. Interrogée sur ce changement de cap, elle assume sans détour.

« L'opportunité qui s'est présentée à moi est immense, et j'ai tout simplement décidé de la saisir. Mon point de vue a évolué, et je pense qu'il est tout à fait normal de changer d'avis quand les circonstances et les opportunités changent. »

Elle se dit « en confiance et à l'aise » avec son corps et son image, et présente la démarche comme « une opportunité professionnelle susceptible de changer véritablement sa vie ». Les chiffres qu'elle avance vont dans ce sens : deux semaines après son lancement, elle affirme avoir engrangé « 100 000 dollars en seulement 48 heures ».

Aucune vérification indépendante n'est possible, la plateforme ne communiquant pas sur les revenus de ses créateurs. Si le montant est exact, il pulvérise en deux jours les projections faites cet été par l'experte en communication Lauren Beeching, qui estimait au média LADbible qu'Océane pouvait espérer entre 150 000 et 250 000 livres sur douze mois.

Crédit photo : aora.dj/ Instagram

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Un revirement qui ne passe pas auprès de tous

Le succès financier a un revers. Depuis quelques semaines, une partie de ceux qui l'avaient portée aux nues lui reprochent d'essorer sa célébrité. Ses nouvelles publications, souvent dans le même maillot rouge, récoltent des commentaires nettement plus secs qu'en juillet. Certains estiment que ses cinq minutes de gloire sont derrière elle, d'autres comparent sa trajectoire à celle de Haliey Welch, la « Hawk Tuah girl » américaine, dont la notoriété express s'était retournée contre elle.

Océane, elle, ne semble pas s'en émouvoir. Elle continue de présenter la musique comme son horizon, et la parenthèse actuelle comme un moyen d'y arriver plus vite.