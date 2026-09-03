Un homme de 49 ans serait mort d'un arrêt cardiaque alors qu'il se masturbait dans un sex-shop

Selon Le Parisien, un homme de 49 ans a été retrouvé mort dans une cabine du sex-shop L’Odyssex, une boutique très connue située rue de la Gaîté, dans le XIVème arrondissement de Paris.

Il existe des commerces qui parviennent à traverser les époques, même à l’ère du tout-numérique. Situé rue de la Gaîté, à Paris, L’Odyssex fait partie de ceux-là. Il est l’un des trois derniers sex-shops à l’ancienne de la capitale et reste une institution dans le quartier.

Malheureusement, le voilà au coeur d’une sombre actualité après la découverte du corps sans vie d’un homme de 49 ans, dans l’une des cabines privées du magasin. Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 0h30, c’est un employé du magasin qui découvre le corps du client, gisant au pied d’un fauteuil.

Crédit photo : Yelp

Le client s’était rendu seul dans cette cabine deux heures plus tôt. Alors que se profile l’heure légale de fermeture de la cabine, l’employé du magasin descend chercher le client qui ne répond pas à ses appels.

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La porte étant fermée à clé de l’intérieur, l’employé appelle son patron qui lui ordonne de forcer la porte. En découvrant le client décédé, il appelle les pompiers en urgence, mais ceux-ci ne parviennent pas à le réanimer. Il est déjà trop tard.

Un décès à la David Carradine ?

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur les causes de la mort de cet homme. Selon de premiers éléments, que les investigations devront confirmer, la victime pourrait bien s’être asphyxiée elle-même avec un objet trouvé sur place.

Si l’enquête n’en est qu'à ses débuts, la piste de l’accident cardiaque pendant la masturbation est évidemment explorée. En 2009, l’acteur David Carradine a été retrouvé mort pendu dans sa chambre d’hôtel, à Bangkok. Les enquêteurs avaient fini par établir qu’il s’agissait d’un “jeu sexuel qui avait mal tourné”, plutôt qu’un suicide.

Ce n’est pas la première fois qu’un client succombe dans ce commerce du sexe. Selon Carlos, employé du magasin auprès du Parisien, un marchand de grands crus a fait une crise cardiaque ici, dans une autre cabine, il y a une quinzaine d’années.