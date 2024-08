Teddy Riner envoie un message touchant à son adversaire japonais après sa défaite « pathétique »

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont été ceux de Teddy Riner qui a dû s’employer pour terrasser deux fois le Japonais Tatsuru Saitō. Le judoka français a rendu hommage à son adversaire sur X, qui lui a répondu dans la foulée.

Il a allumé la vasque olympique et il a gagné deux médailles d’or ! Teddy Riner est l’un des athlètes les plus marquants de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Après son titre olympique en individuel, le judoka français a contribué à la victoire lors de l’épreuve par équipe.

En finale face au Japon, il a dominé Tatsuru Saitō une première fois pour ramener la France à 1-2. Puis, pour le combat final décisif, il a de nouveau terrassé le judoka japonais pour glaner une nouvelle médaille d’or, au grand dam de son adversaire. Âgé de 22 ans, Tatsuru Saitō est aussi le fils d’une légende du judo chez les poids lourds, Hitoshi Saitō.

Ces deux défaites face à Teddy Riner l’ont laissé dans un grand désarroi comme il l’exprimait dans un message publié sur Instagram. Il disait même avoir trop honte pour rentrer au Japon :

Seulement voilà, la défaite fait partie de la vie d’un sportif et il n’y a aucun déshonneur à perdre face à plus fort que soi. Dans la soirée du jeudi 8 août, Teddy Riner a tenu à rendre hommage à Tatsuru Saitō dans un message plein de respect :

“Cher Tatsuru Saitō, je tiens à affirmer, après notre dernier match, que ta performance impressionnante force le respect de tes adversaires, mon respect. Ta détermination et ta combativité m’ont impressionné et m’ont poussé à me dépasser. Ce fut un honneur de te rencontrer sur le tatami. Les échecs font partie intégrante de notre progression et nous apprennent souvent autant, sinon plus, que les victoires. Je suis convaincu que vous en reviendrez encore plus fort. Au plaisir de te revoir, mon ami ! Avec tout mon respect. Teddy Riner".