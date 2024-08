Teddy Rinner victime d'un geste honteux aux JO, son adversaire le paie très cher

Ce vendredi 2 août, lors des quarts de finale de judo aux JO de Paris, une altercation a eu lieu entre Guram Tushishvili et Teddy Riner. Vaincu, l’athlète géorgien a perdu son sang-froid et a eu un geste déplacé, entraînant sa disqualificiation.

Les Jeux Olympiques de Paris ont débuté et les tensions entre certains athlètes sont palpables. Suite à l’abandon d’une boxeuse italienne lors d'un combat contre Imane Khelif, jugée “trop masculine”, c’est au tour du monde du judo de faire polémique. Ce vendredi 2 août, lors des quarts de finale de judo, un combat avait lieu entre l’athlète géorgien Guram Tushishvili et le Français Teddy Riner, double champion olympique.

Crédit photo : @Eurosport France / X

Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu lors de ce combat très tendu.

“C’est un combat qui sentait la poudre, qui s’annonçait électrique. On voyait Tushisvhili comme un vrai client venant chercher l’or ici. Lors de leur dernier affrontement, en 2022 en Géorgie en Ligue des champions, Teddy Riner avait été battu sur un vol manifeste par Tushisvhili, avant que ce résultat ne soit annulé”, a expliqué Bastien Puget, directeur de la performance au sein de la Fédération française de judo.

Ce vendredi, Guram Tushishvili a été vaincu par Teddy Riner, qui a réussi à le faire basculer sur le dos. Cependant, l’athlète géorgien a eu une très mauvaise réaction envers Teddy Riner et un geste déplacé, qui a entraîné sa disqualification.

Le coup de sang de Tushishvili

Alors qu’il était sur le dos, Tushishvili n’a cessé de se débattre, sans attendre la décision de l’arbitre. Furieux, il a donné un coup de jambe en direction de l’entrejambe de Teddy Riner, le faisant décoller du sol et basculer en arrière. Il s’est ensuite positionné au-dessus de lui pour lui parler. Alors que Teddy Riner essayait de se remettre debout, il l’a ensuite bousculé pour le faire tomber à nouveau.

𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐓𝐑𝐎𝐍. Teddy Riner se rassure avec un ippon, et fait monter la température suite à cette fin de combat (très, très, très) tendue face à Guram Tushishvili 🥵#Paris2024, c'est à suivre sur Eurosport via Max, Canal+ et nos autres partenaires pic.twitter.com/ojUnJVUE6J — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 2, 2024

Si Guram Tushishvili a perdu son sang-froid, ce ne fut pas le cas de Teddy Riner. Le sportif est resté au sol sans réagir, gardant son calme et levant le poing avec fierté afin de célébrer sa victoire. Un comportement félicité par Bastien Puget :

“Je salue la bonne réation de Teddy, même en pleine montée d’adrénaline il a été à la fois lucide et intelligent. S’il avait réagi, il est certain qu’il aurait été disqualifié lui aussi. Il est venu pour un boulot et il le fait quoi qu’il arrive.”

De son côté, Guram Tushishvili a été disqualifié pour ce geste et ce “comportement contraire au judo”. Suspendu du tournoi, il a été exclu du repêchage, l’empêchant de prétendre à la médaille de bronze. Il ne participera pas non plus à la compétition par équipe avec la Géorgie en raison de son “comportement antisportif”.