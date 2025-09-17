Comment regarder OM – PSG en streaming n'importe où sur PC, téléphone ou tablette ?

Le Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain est l’affiche phare de la Ligue 1. Bonne nouvelle : avec Molotov TV, vous pouvez suivre ce choc en direct, où que vous soyez et sur l’écran de votre choix.

OM – PSG : une rivalité historique

Chaque saison, le duel entre Marseille et Paris déchaîne les passions. Depuis les années 90, cette rencontre a dépassé le simple cadre sportif pour devenir un symbole de rivalité entre deux villes, deux identités et deux histoires. Pour les supporters, c’est bien plus qu’un match de championnat : c’est un combat de prestige.

Retour sur les 10 dernières années d’OM – PSG

Au cours de la dernière décennie, la rivalité a pris une nouvelle dimension. Avec l’arrivée de stars internationales au PSG comme Zlatan Ibrahimović, Neymar ou encore Lionel Messi, les Parisiens ont souvent dominé les confrontations. Pourtant, l’OM a su créer la surprise à plusieurs reprises.

En 2011, l’OM de Didier Deschamps s’imposait 3-0 face au PSG au Vélodrome, un souvenir marquant pour les supporters marseillais. Quelques années plus tard, en 2017, le retour de l’OM en Ligue des champions a redonné un souffle à la rivalité, avec un match nul 2-2 au Vélodrome, marqué par un coup franc magistral de Dimitri Payet.

Plus récemment, en 2020, l’OM a réalisé un exploit retentissant en s’imposant 1-0 au Parc des Princes, une première victoire à Paris depuis 2011. Ce succès a relancé l’intérêt du Classique et montré que, malgré l’écart budgétaire entre les deux clubs, la passion et l’intensité pouvaient toujours renverser les pronostics.

Ces dernières années, le PSG a néanmoins confirmé sa suprématie avec plusieurs victoires nettes, mais l’OM reste toujours un adversaire redoutable, capable de hausser son niveau lors de ce rendez-vous particulier.

Pourquoi choisir Molotov pour OM – PSG ?

La TV partout, simplement

Regardez le match sur votre smartphone, tablette, ordinateur ou TV connectée. À la maison, en déplacement ou en week-end, Molotov vous accompagne pour ne rien manquer du coup d’envoi au coup de sifflet final.

Une offre gratuite déjà généreuse

Avec l’offre Molotov Basic, profitez gratuitement de plus de 50 chaînes dont la majorité des chaînes de la TNT, d’un large catalogue de replays et de Molotov Channels avec plus de 3000 heures de films, séries et documentaires en accès libre.

Accès à de nombreuses chaînes d’info, de sport et de divertissement.

Replays pour voir ou revoir vos programmes.

Contenus à la demande avec Molotov Channels.

Des options pour une expérience optimisée

Selon vos besoins, vous pouvez ajouter des options pour accéder à davantage de chaînes, profiter d’une qualité vidéo supérieure, contrôler le direct (pause, retour arrière, reprise au début), enregistrer vos programmes et regarder la TV partout dans l’Union européenne.

Molotov vs autres solutions

D’autres plateformes diffusent le football, mais Molotov se distingue par sa simplicité : une seule application pour retrouver vos chaînes, ajouter des options selon vos envies et regarder vos contenus en direct ou en replay, sans configuration compliquée.

Comment regarder OM – PSG en 3 étapes

Créez votre compte ou connectez-vous sur Molotov. Accédez à la page du match OM – PSG. Lancez le direct sur l’appareil de votre choix.

En résumé

Pour vivre OM – PSG en direct, Molotov TV est un choix évident : une offre gratuite complète, des options flexibles pour améliorer l’expérience, et surtout la liberté de regarder la TV partout. En plus, le Classique s’inscrit dans une histoire riche de rebondissements et de moments légendaires qui font vibrer les amateurs de football depuis plus de 10 ans.

