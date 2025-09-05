« Regardez l'équipe de France, aujourd'hui il y a 11 Noirs » : Pierre Ménès dérape en direct, ses propos font polémique

L'ex-chroniqueur football de Canal+ s'est fendu d'une déclaration pour le moins controversée.

« Il n'y a que des Noirs en équipe de France (...) il n'y a plus aucun Blanc chez les Bleus ».

Tous les fans de ballon rond ont déjà entendu ces phrases douteuses au moins une fois dans leur vie, à l'occasion de débats un tantinet trop passionnés. Des propos qui flirtent très souvent avec un racisme à peine dissimulé et qui sont généralement prononcés par ce que l'on appelle communément des experts de comptoirs, un peu trop avinés.

Tant que ces saillies ne dépassent pas les portes des bistrots, le débat public s'en trouve préservé. Mais lorsque cela sort de la bouche d'un soi-disant spécialiste du football ayant une certaine visibilité, la caisse de résonance n'est plus tout à fait la même.

Illustration avec Pierre Ménès, l'ex-chroniqueur du Canal Football Club, qui se retrouve aujourd'hui au cœur d'une polémique après des propos controversés.

Crédit photo : capture d'écran / X

Pierre Ménès fait polémique après ses propos sur l'équipe de France de football

Invité de la chaîne de télévision TVL, dans l'émission « Bistro Libertés » (ça ne s'invente pas...), l'éditorialiste et ancienne figure de Canal+ s'est montré sans concession en décrivant ce qu'il considère être « la réalité du football français ».

Reprenant presque mot pour mot des propos qu'il avait déjà tenus sur la chaîne CNews, Pierre Ménès a ainsi dénoncé le climat au sein de certains clubs franciliens, à commencer par celui de Torcy (Seine-et-Marne) où évoluait son fils Axel.

Ce dernier, « profondément nul » selon son père, aurait quitté cette équipe, réputée pour l'excellence de sa formation, en raison de l'ambiance communautaire qui y régnait. C'est en tout cas ce que l'on comprend en filigrane.

« Au bout de 3 entraînements, mon fils dit : ‘j’y vais plus’. Il avait 11 ans hein. Je lui dis ‘mais pourquoi t’y vas plus ?’. Il me dit :’ écoute, ils ne me disent pas bonjour, ils ne me passent pas la balle, ils m’engueulent quand j’ai le ballon et ne prennent pas la douche avec moi’, je me casse », raconte ainsi Pierre Ménès.

« Je suis désolé de le dire, parce que c’était la vérité : dans l’équipe, il n’y avait que des Maghrébins et des Noirs », balance alors l’éditorialiste, provoquant quelques timides applaudissements dans le public de l’émission.

« C’est la réalité du football, j’allais dire en Île-de-France, mais c’est la réalité du football français aussi. Si vous allez voir un match de division d’honneur en région parisienne, vous verrez qu’il y a en général un blanc sur le terrain. Il est ou gardien de but ou arrière droit. Et regardez l’équipe de France, aujourd’hui, il y a onze Noirs », poursuit-il.

Dans l'équipe, 𝗜𝗟 𝗬 𝗔𝗩𝗔𝗜𝗧 𝗤𝗨𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗠𝗔𝗚𝗛𝗥𝗘́𝗕𝗜𝗡𝗦 𝗘𝗧 𝗗𝗘𝗦 𝗡𝗢𝗜𝗥𝗦. C'est la réalité du football.



Regardez l'Équipe de France 🇫🇷 : 11 noirs.



Comme il fallait s'y attendre, les propos du journaliste ont suscité de très nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Si certains ont taxé Pierre Ménès de raciste, d'autres ont, en revanche, expliqué que la présence majoritaire de joueurs noirs et maghrébins dans les clubs, mais aussi en équipe de France, était une réalité factuelle.

Enfin, des internautes, qui prétendent avoir côtoyé le fils de Pierre Ménès, ont affirmé que ce dernier avait été mis de côté uniquement pour son niveau footballistique et non pas pour des raisons communautaires, ou liées à son origine ethnique.

Vous l'aurez compris, ces déclarations n'ont pas fini de faire réagir...