Une streameuse coréenne assassinée par l'un de ses viewers qui lui avait donné plus de 60 000 €

Yoon Ji-ah, une streameuse coréenne, a été retrouvée morte le 11 septembre dernier. Elle aurait été tuée par l'un de ses viewers peu de temps après son dernier live.

Yoon Ji-ah était une streameuse coréenne suivie par près de 300 000 abonnés. Âgée d'une vingtaine d’années, elle a malheureusement été retrouvée morte près d’une montagne du comté de Muju, avec des ecchymoses sur le corps et des marques de strangulation.

Crédit photo : Yoon Ji-ah/TikTok

Une autopsie a par la suite confirmé que la jeune femme a été tuée puisqu'elle est morte d'asphyxie après avoir été étranglée. Selon l'enquête policière menée sur ce cas, Yoon Ji-ah aurait été agressée 30 minutes après la fin de son dernier live, où elle se filmait en direct depuis l'île de Yeongjong, à plus de trois heures de l’endroit où son corps a été retrouvé.

Une streameuse meurt étranglée

Quelques heures après la découverte du corps, un suspect a été interpellé. Il s'agit d’un homme d'une cinquantaine d'années nommé Choi, qui avait la réputation de dépenser beaucoup d’argent sur les lives qu'il suivait. Cet homme était bien connu sur les réseaux sociaux et se présentait comme le PDG d'une entreprise informatique. Il aurait contacté Yoon Ji-ah pour lui proposer d'être son partenaire commercial en lui promettant d'augmenter son nombre d'abonnés. Une offre que la streameuse a accepté, avec la jolie somme de 100 millions de wons (soit environ 60 805 euros).

Crédit photo :Yoon Ji-ah/TikTok

Mais en réalité, Choi était accablé par les dettes et sa maison a été saisie le jour de la mort de Yoon. Selon People, cette dernière aurait tenté de couper les ponts avec lui plusieurs fois, épuisée par les contraintes et les horaires imposées par Choi. Le jour de sa mort, Yoon aurait mis fin à son contrat avec Choi. Des images de vidéosurveillance ont notamment filmé ce dernier en train de la supplier, à genoux, de ne pas mettre fin à leur partenariat. Il aurait ensuite forcé la jeune femme à monter dans sa voiture.

En plus de cette altercation, Choi a été vu après la mort de Yoon, transportant une valise vers la montagne où le corps a été retrouvé. Selon le Chosun Daily, l’homme aurait fait huit arrêts en chemin afin de tromper les enquêteurs. Il a été arrêté par la police 12 heures après la découverte du corps de la streameuse. Choi a finalement avoué l'avoir tuée lorsqu'il a appris que le corps de Yoon avait été retrouvé sans vie. La mort de la jeune femme rappelle l'agression tragique de cette influenceuse à Dubaï, retrouvée la colonne vertébrale brisée.