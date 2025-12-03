Une journaliste s'effondre en plein direct lors d'un match de football, les téléspectateurs sous le choc

Une présentatrice de télévision s'est effondrée brutalement devant les caméras alors qu'elle intervenait en direct. Une séquence qui en a choqué plus d'un.

L'image est saisissante, mais, fort heureusement, rarissime.

Une journaliste britannique a été victime d'un malaise impressionnant, en plein direct, lors d'un match de football diffusé en Angleterre. La séquence, qui a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux, a fortement choqué les internautes.

Immédiatement prise en charge, la jeune femme est désormais hors de danger.

Victime d'un malaise, cette journaliste s'effondre en plein direct

La scène s'est déroulée ce mardi 2 décembre lors d'une émission de la chaîne locale ITV4, diffusée en préambule d'un match de football féminin opposant l'Angleterre au Ghana, à Southampton. Sur les images, qui ont tant bouleversé les téléspectateurs, on aperçoit la présentatrice Laura Woods s'écrouler au bord du terrain, pendant que le consultant et ex-joueur d'Arsenal Ian Wright s'exprime au micro.

Ce dernier s'interrompt alors brutalement et rattrape sa collègue de justesse avant qu'elle ne tombe au sol, avec l'aide d'Anita Asante, autre consultante présente en plateau. Choqué, l'ancien attaquant s'enquiert immédiatement de l'état de la jeune femme, lorsque la diffusion du programme s'arrête soudainement.

La chaîne a ensuite projeté un plan large du stade, afin que les téléspectateurs ne soient pas témoins de ce malaise, avant d'envoyer une pause publicitaire.

Ce n'est que bien plus tard, à la mi-temps du match prévu, qu'ITV4 a donné des nouvelles rassurantes de Laura Woods en confirmant qu'elle avait bien fait un malaise, mais qu'elle allait bien. La chaîne a par ailleurs précisé que la présentatrice se trouvait désormais « entre de très bonnes mains ».

Choqués et bouleversés, de nombreux internautes ont tenu à apporter leur soutien à Laura Woods, qui revenait tout juste d'un congé maternité, selon la presse locale.

Touché par les nombreux messages reçus sur la toile, son fiancé Adam Collard a tenu à remercier le public et a rassuré ses fans, en indiquant que Laura allait beaucoup mieux.

Plus de peur que de mal !

