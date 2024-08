Imane Khelif : son père sort du silence et prend la défense de la boxeuse

Depuis quelques jours, le nom d’Imane Khelif est sur toutes les lèvres. Face à la vive polémique qui touche l’identité et le genre de la boxeuse, son père a tenu à sortir du silence pour mettre les choses au clair.

Ces derniers jours, une vive polémique secoue la compétition de boxe des Jeux Olympiques. Suite à son combat contre l’Italienne Angela Carini le 1er août, Imane Khelif est la cible de nombreuses critiques.

Jugée “trop masculine” à cause de son physique, de ses muscles saillants et de ses performances, Imane Khelif interroge. De nombreuses personnes ont des doutes sur son identité, notamment son genre, et la soupçonnent d’être un homme.

Crédit photo : @imane_khelif_10 / Instagram

Pour le moment, la boxeuse n’a pas souhaité répondre à cette polémique et à ces remarques. Mais ce n’est pas le cas de son père, Omar Khelif, qui a tenu à sortir du silence pour remettre les pendules à l’heure.

“Mon enfant est une fille”

Selon Omar Khelif, Imane est un “modèle” de courage et “une héroïne” pour lui. Pourtant, tout n’a pas toujours été très rose entre eux puisqu’au départ, Omar ne voulait pas que sa fille fasse de la boxe.

“Je suis issue d’une famille conservatrice. La boxe n’était pas un sport très pratiqué par les femmes, surtout en Algérie. C’était difficile”, avait expliqué Imane Khelif un mois avant le début des JO, à la télévision algérienne.

Crédit photo : @imane_khelif_10 / Instagram

En voyant son talent, Omar a changé d’avis et est maintenant très fier de la boxeuse. Concernant la polémique à son sujet, il a affirmé sans détour :

“Mon enfant est une fille. Elle a été élevée comme une fille. C’est une fille forte. Je l’ai élevée pour qu’elle travaille et soit courageuse. Elle a une forte volonté au travail et à l’entraînement. Depuis qu’elle est petite, sa passion, c’est le sport. Dans tous les autres sports, elle était toujours en tête, en course à pied et au football”, a-t-il déclaré.

En plus de ces propos, Omar Khelif a tenu à montrer des documents d’identité d’Imane, des extraits de naissance et des photos de son enfance. Il est également revenu sur le combat qui a opposé sa fille à Angela Carini. Selon lui, si Imane a gagné, c’est “parce qu’elle était plus forte et que l’autre était molle”.

“Imane est un exemple de la femme algérienne. C’est l’une des héroïnes de l’Algérie. Si Dieu le veut, elle nous honorera de la médaille d’or et hissera le drapeau national à Paris. C’est notre seul objectif depuis le début.”

Et c’est maintenant chose faite puisque ce samedi 3 août, Imane Khelif a décroché son ticket pour les demi-finales de boxe, assurant une première médaille à l'Algérie, suite à sa victoire contre la Hongroise Luca Anna Hamori. Émue aux larmes après sa victoire, Imane Khelif est sortie du ring sous les acclamations.