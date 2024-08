JO Paris 2024 : tout savoir sur l'hyperandrogénie, dont serait atteinte la boxeuse Imane Khelif

Suite à l’abandon de son adversaire le 1er août dernier, Imane Khelif est au cœur d’une vive polémique. Devant ses performances et son physique, la boxeuse reçoit des propos transphobes. En réalité, Imane Khelif est atteinte d’hyperandrogénie. On vous explique.

Depuis quelques jours, une vive polémique secoue la compétition de boxe des Jeux Olympiques 2024. Le 1er août, la boxeuse italienne Angela Carini s’est mesurée à l’Algérienne Imane Khelif. Cependant, moins d’une minute après le début du combat, l’Italienne a décidé d’abandonner, sonnée par un coup donné par Imane Khelif.

Depuis, le cas d’Imane Khelif interroge. Jugée “trop masculine”, l’athlète est vivement critiquée sur son physique et ses performances et reçoit de nombreuses attaques transphobes. En effet, de nombreuses personnes se posent des questions sur son identité, et notamment son genre, se demandant si elle est transgenre et la soupçonnant d’être un homme.

Crédit photo : @imane_khelif_10 / Instagram

En réalité, Imane Khelif serait hyperandrogène, un terme qui n’a pas de rapport avec la transexualité. Mais qu’est-ce que l’hyperandrogénie ? On vous explique.

Un taux élevé de testostérone

L’hyperandrogénie qualifie des femmes qui ont un taux élevé d’hormones que l’on retrouve principalement chez les hommes, comme la testostérone. Bien qu’il reste rare, ce phénomène existe bel et bien. C’est le cas d’Imane Khelif, qui a été disqualifiée des Championnats du monde de boxe en 2023 après avoir présenté des taux trop élevés de testostérone. Concrètement, ces hormones mâles peuvent augmenter la masse musculaire, raison pour laquelle Imane Khelif possède des muscles saillants, et améliorer les performances.

Crédit photo : @imane_khelif_10 / Instagram

Des questions se sont également posées sur les chromosomes de la boxeuse qui, selon des rumeurs, aurait des chromosomes XY. De manière générale, les hommes sont porteurs de chromosomes X et Y tandis que les femmes ont deux chromosomes X. Cependant, certaines personnes intersexes ont trois chromosomes : deux X et un Y. Une anomalie génétique qui peut avoir des causes diverses.

Dans tous les cas, il n’existe aucun rapport encore l’hyperandrogénie et la transexualité. Les athlètes hyperandrogènes présentent un taux élevé d’hormones sexuelles mâles, comme la testostérone, mais n’ont pas changé de sexe. De son côté, Imane Khelif ne s’est pas exprimée sur le sujet et continue de concourir en espérant remporter une médaille.