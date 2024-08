JO 2024 : en larmes, une boxeuse abandonne son combat contre son adversaire jugée «trop masculine»

Ce jeudi 1er août, la boxeuse algérienne Image Khelif a affronté l’Italienne Angela Carini. Mais après un premier coup, cette dernière a souhaité abandonner. Un événement qui relance la polémique sur Imane Khelif, jugée “trop masculine”.

Les Jeux Olympiques ont débuté et alors que les compétitions s’enchaînent, une polémique a éclaté dans le monde de la boxe. Ce jeudi 1er août, un combat a eu lieu entre l’Italienne Angela Carini et l’Algérienne Imane Khelif. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu : moins d’une minute après le début du combat et un premier coup asséné par Imane Khelif, Angela Carini a souhaité abandonner, en pleurs.

“Vous avez tous vu mon nez qui a commencé à saigner. Je n’ai pas perdu ce soir, j’ai juste capitulé avec maturité. Je suis entrée sur le ring et je me suis dit : “Je dois faire abstraction de la personne que j’ai en face de moi.” Je me suis dit : “Ce sont mes JO” et indépendamment de toute controverse, je voulais juste continuer et gagner”, a expliqué Angela Carini après son abandon.

La boxeadora Angela Carini abandona los Juegos Olímpicos tras enfrentarse a Imane Khelif. El combate duró 47 segundos.



La Asociación Internacional de Boxeo descalificó a Khelif el año pasado por tener los cromosomas XY. Las mujeres tienen dos cromosomas X. pic.twitter.com/hgvNkEAreg — Vloonk (@vloonk) August 1, 2024

Des niveaux de testostérone élevés

Cet abandon a déclenché une vive polémique à propos d'Imane Khelif, accusée d’être “trop masculine”. Mais ce n’est pas la première fois que cette athlète est au centre de l’attention. L’année dernière, l’Algérienne a échoué à un test d’éligibilité de genre mis en place par la Fédération internationale de boxe (IBA) car elle présentait des niveaux trop élevés de testostérone. Ainsi, elle n’a pas pu participer au Championnat du monde de boxe, tout comme Lin Yu-ting, disqualifiée pour les mêmes raisons.

Malgré cela, ces athlètes ont toutes les deux été autorisées à participer aux JO, comme l’a affirmé le Comité international olympique (CIO) : “Le test de testostérone n’est pas un test parfait. De nombreuses femmes peuvent avoir un taux de testostérone égal à celui des hommes tout en étant des femmes.”

Des données confidentielles

Depuis, des rumeurs circulent sur le genre biologique d’Imane Khelif, mais aucune annonce officielle n’a été faite à ce sujet. De son côté, Giorgia Meloni, cheffe du gouvernement italien, a dénoncé “un combat qui n’était pas sur un pied d’égalité” et a affirmé :

“Je pense que les athlètes qui ont des caractéristiques génétiques masculines ne devraient pas être admis aux compétitions féminines.”

Cependant, comme l’explique Le Journal de Montréal, “il est important de ne pas tout mélanger. On ne parle pas ici d’une athlète transgenre ayant eu recours à de la chirurgie ou à un traitement hormonal pour changer d’apparence. Personne ne dit cela. De toute façon, en cette matière, si le principal ou la principale intéressé(e) ne veut pas parler, la confidentialité des dossiers médicaux rend très difficile d’établir les faits.”

De son côté, Imane Khalif a reçu le soutien de son pays et de sa fédération et a déclaré :