Un footballeur international révèle son homosexualité, une première

Un footballeur en activité vient de révéler son homosexualité. Un événement extrêmement rare dans le microcosme du ballon rond.

« Je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher ».

Tels sont les mots sobres et touchants choisis par le footballeur Jakub Jankto qui a fait son coming-out ce lundi 13 février.

Dans un sport où l'homosexualité reste encore taboue, cette prise de parole courageuse est loin d'être anodine. Avant lui, seuls 3 joueurs en activité (Justin Fashanu en 1990, Josh Cavalo en 2021 et Jake Daniels en 2022) avaient ainsi franchi le pas.

Crédit photo : @jakubjanktojr / Twitter

Le footballeur tchèque Jakub Jankto révèle son homosexualité

Prêté cette saison par le club espagnol de Getafe au Sparta de Prague, l'international tchèque (45 sélections et 4 buts) a révélé son homosexualité dans une vidéo émouvante postée sur ses réseaux sociaux.

« Salut, je suis Jakub Jankto. Comme tout le monde, j’ai mes forces, j’ai mes faiblesses, j’ai une famille, j’ai mes amis. J’ai un travail, que je tente de faire du mieux possible depuis des années. Avec sérieux, professionnalisme et passion », explique-t-il d'abord posément en anglais, avant de rentrer dans le vif du sujet.

« Comme tout le monde, je veux aussi vivre ma vie en toute liberté, sans peur, sans préjudice et sans violence, mais avec amour. Je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher. », déclare ensuite le joueur de 27 ans, qui évolue au milieu de terrain.

La séquence se termine sur un message où l'on peut lire : « Ceci n’est pas une blague. Le but de cette vidéo est d’encourager d’autres personnes. ». Des mots qui font certainement référence à la blague de mauvais goût de l'ex-gardien de but espagnol Iker Casillas, qui avait fait un faux coming-out en octobre dernier.

Crédit photo : Wikimedia Commons

À peine avait-il posté cette vidéo sur Twitter que Jakub Jankto avait reçu de nombreux messages de soutien, de la part notamment des comptes officiels de la FIFA, de l'UEFA ou encore du syndicat des joueurs Fifpro.

Avec ce coming-out à la fois rare et historique pour un joueur en activité, Jankto devient le premier footballeur international européen à révéler publiquement son homosexualité.