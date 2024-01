L'équipe de France de handball championne d'Europe après une finale de folie !

10 ans après son dernier sacre européen, l’équipe de France de handball est de nouveau sur le toit de l’Europe. La bande à Guillaume Gille s’est imposée en finale contre le Danemark au terme d’un scénario ébouriffant… comme souvent avec ces Bleus !

Depuis le sacre olympique à Tokyo, cette équipe de France ne demandait qu’à revenir sur la plus haute marche du podium. Et quel meilleur timing de le faire à quelques mois des Jeux Olympiques à Paris où elle défendra son titre ! Un an après sa finale au Mondial perdue contre le Danemark, l’équipe de France de handball retrouvait son bourreau, ce dimanche 28 janvier à Cologne, en Allemagne.

Cette fois-ci, c’était donc le titre européen qui était en jeu ! Une couronne qui échappe aux handballeurs français depuis dix ans déjà ! Pour une compétition qui se joue tous les dix ans, ça commençait à faire long pour une nation majeure de la discipline.

Au bout de la prolongation

Ce soir, l’équipe de France de handball a mis fin à cette disette continentale en remportant le championnat d’Europe. Elle bat le Danemark sur le score de 33-31 au terme d’un scénario assez fou, qui s’est poursuivi lors des prolongations, comme en demi-finale.

Le match a été disputé de bout en bout et on pensait bien que les Danois avaient pris l’ascendant en fin de match avec deux buts d’avance mais les Bleus ont lutté d’arrache-pieds pour revenir à égalité. La différence a été faite dans la dernière minute de la prolongation avec des buts cruciaux de Fabregas et Mem.

Il s'agit du quatrième sacre européen pour l’équipe de France de handball. Le quatrième aussi pour l’éternel Nikola Karabatic, qui prendra sa retraite cet été après les JO.