Voici les destinations préférées des Français pour les vacances en 2025

Vous cherchez une idée de destination pour vos prochaines vacances ? Voici les pays préférés des Français pour se détendre en 2025.

Alors que les vacances d’hiver viennent de se terminer en France, il est temps de réfléchir à la prochaine destination où vous partirez cet été. Pour vous aider dans votre choix, les “Entreprises du voyage” ont publié leur baromètre dressant la liste des destinations préférées des Français pour les vacances en 2025. Cette organisation réunit 3 500 experts du tourisme et plus de 1 600 entreprises. S'il est possible de choisir une destination reposante pour votre séjour, vous pouvez également vous fier à l'avis des autres vacanciers.

Voici quelles sont les destinations préférées des Français en 2025, à la fois pour les vacances d’hiver et d’été. De quoi vous donner des idées pour vos prochaines vacances.

Les destinations préférées des Français

Selon le baromètre, la France est la destination préférée des Français pour les vacances d’hiver.

“On a tendance à penser que quand on passe par une agence de voyages, c'est pour aller à l'étranger uniquement, ce qui est faux. Les vacances d'hiver sont, bien sûr, celles où l'on va le plus à la montagne, notamment en France. Mais on a aussi des Français qui partent ailleurs dans le pays, comme en Bretagne, en Normandie ou dans le sud de la France”, explique Valérie Boned, présidente des Entreprises du voyage, à France Info.

Crédit photo : iStock

À la suite du classement, on retrouve l’Espagne, la Tunisie, le Maroc et l’Égypte. Ces cinq destinations représentent à elles seules plus de la moitié des départs en février. À l’inverse, les destinations qui attirent moins de Français cette année par rapport à 2024 sont le Mexique, Maurice et les États-Unis.

Quelles destinations cet été ?

En été, la France est également en tête du classement. En effet, certaines régions françaises sont particulièrement appréciées des touristes l'été. Si vous voulez partir en vacances cet été sans quitter le pays, découvrez le camping préféré des Français pour l'année 2025. Certaines destinations en long-courrier sont aussi en forte hausse comme le Vietnam, une “destination très à la mode” selon Valérie Boned et en augmentation de 264%.

Crédit photo : iStock

À la suite du classement, on retrouve la Grèce en deuxième position suivie d’autres pays comme l’Espagne, la Tunisie, mais aussi l’Italie, le Portugal, l’Égypte, les États-Unis et la Croatie. Enfin, les Pays-Bas et la Turquie restent toujours très attractifs pour les Français.