La championne de patinage Jutta Leerdam va gagner 1 million $ pour avoir... montré ses sous-vêtements pendant sa célébration

Jutta Leerdam a remporté une médaille d'or en patinage de vitesse aux JO d'hiver. Et sa célabration osée va lui rapporter un million de dollars.

Un sacre olympique qui fait parler

Les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina battent leur plein. Et on peut dire que pour certains athlètes, la moisson est belle. Y compris du côté des partenariats. Il en est un qui fait beaucoup parler et qui concerne la patineuse de vitesse, Jutta Leerdam. La superstar de sa discipline a ramené deux médailles à la délégation néerlandaise. L’argent sur le 500 m et surtout l’or sur le 1000 m.

Le 9 février dernier, en franchissant la ligne d’arrivée lors de son sacre, la patineuse néerlandaise a dézippé sa combinaison orange. C’est alors qu’elle a laissé apparaître la brassière blanche qu’elle portait. Jusque-là rien d’anormal, sauf que la brassière en question laissait entrevoir la marque Nike, son sponsor.

Voir cette publication sur Instagram La suite après cette vidéo Une publication partagée par Nike (@nike)

Ce dernier n’a d’ailleurs pas attendu bien longtemps avant de partager un cliché de Jutta Leerdam, célébrant sa victoire, brassière apparente, à ses 300 millions d’abonnés. Une belle opération marketing qui a rapporté gros à l’athlète. D’autant plus que l’équipe néerlandaise de patinage est sponsorisée par le concurrent de Nike, Fila, absent sur la photo en question.

Un partenariat juteux entre Nike et Jutta Leerdam

Crédit photo : Olympics

Jutta Leerdam est suivie par 6 millions d’abonnés sur Instagram et 2,7 sur TikTok. Mais tous ne sont pas des amateurs de patinage de vitesse. La championne olympique est aussi la fiancée de Jake Paul, le sulfureux youtubeur américain reconverti en boxeur. Le couple s’affiche régulièrement sur les réseaux sociaux. Ainsi, chaque publication sponsorisée leur rapporte une somme confortable.

Le journal néerlandais AD s’est penché sur le sujet, notamment après la médaille d’or glanée par Jutta Leerdam. Selon leurs estimations, une publication de ce genre peut rapporter un centime par abonné, soit 60 000 euros en moyenne.

« Personnellement, je pense que ce serait plus élevé dans le cas de Leerdam, entre 75.000 et 100.000 euros », indique Frédérique de Laat, fondatrice de l'agence pour athlètes féminines Branthlete.

Dans le cas de Nike, et avec l’immense popularité de Jutta Leerdam, « on parle probablement d'un montant supérieur au million, je suppose », ajoute la fondatrice. De plus, l’athlète peut également compter sur Hema, la marque néerlandaise spécialisée dans les articles de maison à bas prix. L’enseigne a mis en avant son maquillage, coulant sur les joues de Jutta Leerdam, en larmes, en franchissant la ligne d’arrivée. Mais le montant obtenu par l’athlète fut sans doute moins élevé. L’opération marketing reste malgré tout efficace.