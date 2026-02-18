La championne de patinage Jutta Leerdam va gagner 1 million $ pour avoir... montré ses sous-vêtements pendant sa célébration

Par |

Jutta Leerdam dézipant sa combinaison aux JO 2026

Jutta Leerdam a remporté une médaille d'or en patinage de vitesse aux JO d'hiver. Et sa célabration osée va lui rapporter un million de dollars.

Un sacre olympique qui fait parler

Les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina battent leur plein. Et on peut dire que pour certains athlètes, la moisson est belle. Y compris du côté des partenariats. Il en est un qui fait beaucoup parler et qui concerne la patineuse de vitesse, Jutta Leerdam. La superstar de sa discipline a ramené deux médailles à la délégation néerlandaise. L’argent sur le 500 m et surtout l’or sur le 1000 m.

Le 9 février dernier, en franchissant la ligne d’arrivée lors de son sacre, la patineuse néerlandaise a dézippé sa combinaison orange. C’est alors qu’elle a laissé apparaître la brassière blanche qu’elle portait. Jusque-là rien d’anormal, sauf que la brassière en question laissait entrevoir la marque Nike, son sponsor.

Voir cette publication sur Instagram
La suite après cette vidéo

Une publication partagée par Nike (@nike)

Ce dernier n’a d’ailleurs pas attendu bien longtemps avant de partager un cliché de Jutta Leerdam, célébrant sa victoire, brassière apparente, à ses 300 millions d’abonnés. Une belle opération marketing qui a rapporté gros à l’athlète. D’autant plus que l’équipe néerlandaise de patinage est sponsorisée par le concurrent de Nike, Fila, absent sur la photo en question.

Un partenariat juteux entre Nike et Jutta Leerdam

Jutta Leerdam franchissant la ligne d'arrivée aux JO 2026Crédit photo : Olympics

Jutta Leerdam est suivie par 6 millions d’abonnés sur Instagram et 2,7 sur TikTok. Mais tous ne sont pas des amateurs de patinage de vitesse. La championne olympique est aussi la fiancée de Jake Paul, le sulfureux youtubeur américain reconverti en boxeur. Le couple s’affiche régulièrement sur les réseaux sociaux. Ainsi, chaque publication sponsorisée leur rapporte une somme confortable.

Le journal néerlandais AD s’est penché sur le sujet, notamment après la médaille d’or glanée par Jutta Leerdam. Selon leurs estimations, une publication de ce genre peut rapporter un centime par abonné, soit 60 000 euros en moyenne.

« Personnellement, je pense que ce serait plus élevé dans le cas de Leerdam, entre 75.000 et 100.000 euros », indique Frédérique de Laat, fondatrice de l'agence pour athlètes féminines Branthlete.

Dans le cas de Nike, et avec l’immense popularité de Jutta Leerdam, « on parle probablement d'un montant supérieur au million, je suppose », ajoute la fondatrice. De plus, l’athlète peut également compter sur Hema, la marque néerlandaise spécialisée dans les articles de maison à bas prix. L’enseigne a mis en avant son maquillage, coulant sur les joues de Jutta Leerdam, en larmes, en franchissant la ligne d’arrivée. Mais le montant obtenu par l’athlète fut sans doute moins élevé. L’opération marketing reste malgré tout efficace.

Suivez nous sur Google News
Jeux olympiques

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Pour Demotivateur, Camille met à profit ses compétences dans la rédaction web pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur comme la cause animale, l’écologie ou encore l’art. Mais c’est surtout le divertissement et notamment le cinéma et les séries télé qui l’attirent. Chaque jour, Camille espère faire partager sa passion au plus grand nombre avec des articles riches et variés qui pourront plaire au lecteur.

À lire aussi
Annika Malacinski
Une athlète pleure « pendant huit heures d'affilée » en découvrant que son sport est interdit aux femmes aux JO 2026
Médailles des JO 2026
« Ah bah là, elle est flinguée » : les médailles des JO 2026 se cassent déjà dans les mains des athlètes
Aya Nakamura
JO de Paris 2024 : dix militants identitaires condamnés pour injure envers Aya Nakamura
Des taxis volants au-dessus d'une ville
JO 2028 : des taxis volants mis en place à Los Angeles
Lin Yu-ting, boxeuse taïwanaise
Après Imane Khelif, une autre boxeuse se retrouve au cœur d’une polémique liée à son genre