Une athlète pleure « pendant huit heures d'affilée » en découvrant que son sport est interdit aux femmes aux JO 2026

Comme de nombreuses athlètes, elle pensait pouvoir participer aux Jeux olympiques de Milan-Cortina. Cependant, son sport est interdit aux femmes. Explications.

Un sport qui n’est pas ouvert aux femmes aux JO

On entre dans la deuxième et dernière semaine de compétition aux Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina. Alors que chaque discipline permet aux athlètes hommes et femmes de concourir, il en est une qui interdit les femmes.

Vous l’avez peut-être remarqué, mais il n’y a pas d’épreuves de combiné nordique pour les femmes aux JO de Milan-Cortina. Comme l’explique le site Olympics, le combiné nordique se compose de deux épreuves de ski nordique : le ski de fond et le saut à ski. Durant les olympiades, trois épreuves, exclusivement masculines, se disputent : le petit tremplin et le 10 km fond individuel, le grand tremplin et le 10 km fond individuel, puis le sprint par équipe.

Le classement des athlètes au saut à ski détermine leur temps au départ de la course de ski de fond. Ainsi, le premier de l’épreuve de saut commencera la course avec un temps de 00:00:00. Les autres auront un désavantage au départ de la course.

Le refus du CIO fait polémique

Crédit photo : Artur Didyk/ iStock



La suite après cette vidéo

Le combiné nordique a été introduit pour la première fois au programme des Jeux olympiques de Chamonix-Mont-Blanc, en 1924. Les femmes n’ont jamais été autorisées à participer à cette épreuve. Cependant, une compétition féminine a bien vu le jour en 2021 lors des championnats du monde.

Ainsi, de nombreuses athlètes avaient espoir que la discipline leur soit ouverte pour Milan-Cortina. Mais un an plus tard, ce fut la douche froide pour les athlètes. Le CIO ayant décidé de ne pas ajouter l’épreuve féminine au programme.

Le Comité olympique a justifié son choix en invoquant les faibles audiences du combiné nordique, y compris chez les hommes. De plus, le CIO souligne un manque de « diversité des pays » pouvant participer à cette discipline, rapportait la chaîne spécialisée ESPN. Une décision qui a fait polémique d’autant plus que le CIO écrivait dans un communiqué : « Milan Cortina 2026 s'apprête à devenir les Jeux olympiques d'hiver les plus équilibrés en termes de genre de l'histoire ».

Un nouvel espoir pour 2030

L'athlète norvégienneIda Marie Hagen. Crédit photo : Presse Sports

Pour l’athlète américaine Annika Malacinski, la décision ne passe pas. Dans un article pour SELF, elle raconte son immense déception. Après avoir appris qu’elle n’aurait pas sa place aux JO, Annika Malacinski a pleuré « pendant huit heures d'affilée ».

La décision est d’autant plus difficile à avaler qu’elle s’est « entraînée, a fait des sacrifices » et « s'est battue » durant des années, sans toutefois pouvoir pratiquer son sport car les femmes ne sont toujours pas autorisées.

« La question n’a jamais été de savoir si nous sommes capables de performer dans ce sport. Il s’agit de savoir si nous sommes autorisées à sauter du même tremplin et à nous tenir sur la même scène que les hommes. »

Par ailleurs, les athlètes, hommes ou femmes, ont besoin de la médiatisation de leur sport pour le faire connaître au plus grand nombre. Malgré tout, Annika Malacinski garde espoir : « Je n'ai pas dit mon dernier mot. »

En effet, il reste un espoir. Celui de voir le combiné nordique ouvert aux femmes dans le programme des Jeux olympiques d'hiver des Alpes françaises 2030. Le CIO devra une nouvelle trancher. Avec on l’espère, à la clé, une place pour les femmes.