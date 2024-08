Les paris en direct aux JO 2024 : astuces

Les Jeux olympiques de Paris 2024 ont débuté et se poursuivront jusque dans le courant du mois d'août. Si vous envisagez de réaliser des paris sportifs dans le cadre de cet événement, voici nos tactiques et nos conseils.

Suivre les cotes sur le site PARIONS SPORT

L’une des premières méthodes est de consulter les cotes et pronostics pour les JO 2024 en vous rendant sur un site spécialisé comme PARIONS SPORT. Vous y trouverez les cotes pour les différentes compétitions, qu’il s’agisse de la boxe, du volley-ball, du football, du tennis ou encore du basket. Grâce à des données fiables, vous pourrez optimiser en temps réel vos paris sportifs.

Parier sur un sport que l’on connaît

Il est plus facile de parier sur une discipline dont on connaît les règles spécifiques et les athlètes. Si vous êtes passionné de ballon rond, par exemple, pariez sur les matchs de foot. Grâce à une culture approfondie dans une discipline sportive, vous aurez un avantage sérieux par rapport aux parieurs qui se dispersent et qui misent au hasard.

Analyser les performances passées

Une autre manière de procéder dans le pari sportif consiste à analyser les résultats des athlètes ou des équipes. Pour cela, vous pouvez effectuer une recherche sur Internet en ciblant spécifiquement un type de compétition ou en consultant le palmarès complet. Un athlète expérimenté, ayant déjà obtenu plusieurs médailles aux JO, peut représenter un pari fiable. De même, un jeune sportif qui enchaîne les victoires dans sa discipline a toutes les chances d’être bien classé à l’occasion des JO 2024.

S’informer sur les blessures récentes

Pour bien parier, vous avez intérêt à rechercher des articles de presse. Vous pourriez y découvrir les incidents de parcours d’un joueur. Malgré un excellent classement, une blessure peut représenter un handicap important dans le cadre d’une compétition. Le plus simple reste de rechercher le mot « blessure » avec le nom de l'athlète via un outil comme Google Actualités.

Suivre l’actualité sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont une mine d’informations pour le parieur sportif. Ils permettent en effet de suivre l’actualité autour de l’athlète ou de l’équipe. Des publications montrant un entraînement assidu, par exemple, renforcent la probabilité d’une belle performance le jour J.

Suivre les conditions météorologiques

Il s'agit ici de bon sens. La météo a un impact sur les conditions de jeu, donc sur les performances des joueurs. Certains sports sont plus compliqués à pratiquer lors de fortes températures ou en cas de grosses pluies. Donner le meilleur de soi-même lors d’un match de tennis par temps de canicule n’est pas évident. Cela s’avère en revanche moins gênant pour des épreuves de natation ou pour un match de water-polo.

Déterminer une bankroll

Quel que soit le type de paris, il est important de déterminer une bankroll, c’est-à-dire la somme maximale que vous êtes prêt à consacrer au jeu. Celle-ci doit vous permettre de prendre du plaisir dans vos paris, sans mettre en danger vos finances personnelles en cas de perte. Afin de ne pas dépasser son budget de paris sportifs, il ne faut pas chercher à « se refaire », ni à emprunter, mais simplement s’arrêter lorsque les fonds prévus sont épuisés.

Chercher les bonus et promotions chez les bookmakers

Dans le cadre d’une inscription, d’un défi ou d’un événement sportif, un bookmaker peut proposer des bonus et des promotions. Jusqu’au 9 septembre, PARIONS SPORT vous permet de recevoir jusqu’à 100 euros de bonus en misant jusqu’à 100 euros. Jusqu'au 29 août, il est aussi possible de parrainer ses amis pour recevoir 40 euros.