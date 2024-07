Canicule : ces départements en alerte vigilance cette semaine en France

On l’a attendue, la chaleur est enfin là ! La preuve, ces départements de France sont en alerte canicule.

Le soleil s’est fait attendre, la chaleur aussi, mais plus de doute, l’été est enfin arrivé en France. Et pas qu’un petit peu ! Météo France a d’ailleurs lancé ce 29 juillet 2024 l’alerte orange canicule pour plusieurs départements de France. Oui, vous avez bien lu.

À partir de 12h, ce mardi 30 juillet, près de 45 départements de France seront en concernés par une alerte fortes chaleurs, dont une grande majorité seront en alerte canicule. Parmi eux, on retrouve L’Indre, la Nièvre, la Saône-et-Loire et le Jura, la Loire-Atlantique, le Haut-Rhin ainsi que l’Ardèche et l’Hérault. Certaines villes de France dépasseront, en température, les 40°c.



Crédit : iStock Crédit : iStock

Des pics de chaleur

Depuis ce lundi, certaines villes connaissent déjà un pic des températures, comme Moules-et-Baucels dans l’Hérault qui a noté 40,6 °C à 17 heures ou encore Bordeaux avec 38,7°c et Toulouse avec 38,1°c. Des températures exceptionnelles, comme l'a indiqué Gaëtan Heymes, prévisionniste de Météo-France, à l’AFP : “Ce sont des valeurs remarquables et qui deviennent de plus en plus fréquentes depuis quelques étés déjà. Ces fortes chaleurs progressent vers le nord du pays. Les 36 °C seront atteints ou dépassés sur une grande partie du pays”, a-t-il indiqué. En Île-de-France, les régions concernées seront Paris, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.



Crédit : Meteo France

Les bons gestes à avoir en période de canicule

Pour vivre au mieux cette période de canicule, il y a certains réflexes à avoir. Comme l’indique Santé Gouv, il est important d’adopter les bons gestes en cas de fortes chaleurs :

- Boire régulièrement

- Éviter les efforts physiques

- Maintenir sa maison au frais

- Manger suffisamment

- Ne pas boire d’alcool

- Prendre des nouvelles de ses proches

- Mouiller son corps et se ventiler

Si vous ressentez des symptômes inhabituels, comme des vertiges, des crampes, des maux de tête ou de la fièvre, n’hésitez pas à appeler le 15.



Crédit : iStock