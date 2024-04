Alors que le printemps commence à s’installer, l’heure est venue de se mettre au trail pour s’aérer l’esprit, à condition de porter les bonnes chaussures.

Depuis plusieurs année, le trail (ou course à pied en pleine nature) gagne du terrain en France. Cela tombe bien car l’Hexagone abrite un grand nombre de sentiers accessibles à tous les niveaux.

Si vous êtes débutant, optez pour des chaussures de trail adaptées. Pour les plus expérimentés, quelques nuances sont à prendre en compte pour améliorer vos perfomances.

Crédit Photo : iStock

Comme le précise la marque spécialisée dans les articles de sport Salomon, les chaussures de trail running riment avec «accroche, protection, maintien et stabilité». En effet, le trail est un sport qui se pratique sur des terrains irréguliers. Il faut également se pencher sur les caractéristiques physiques du coureur, ainsi que son niveau, son confort et la distance qu’il souhaite parcourir.

Sans plus tarder, voici les plus beaux trails de France et les chaussures à porter pour profiter au maximum de cette expérience inoubliable.

Le trail du Glazig

Cap vers la Bretagne, où se déroule le mythique trail du Glazig. Au programme : plusieurs courses allant de 5 à 61 kilomètres. Cette épreuve permet aux participants de courir en bord de mer et à travers des sentiers sauvages bordés par les bois. À noter que cette course s'est déroulée du 3 au 4 février 2024.

Pour ce type de trail, on opte pour une paire de baskets légères et polyvalentes, capables de tenir la distance et de protéger les pieds.

Crédit Photo : shutterstock

Le trail du Petit Saint-Bernard

Le trail de la Vallée des Glaciers se situe dans les Alpes. Avec ses 10 kilomètres et ses 420 mètres de dénivelé positif, cette course en pleine montagne est une véritable bouffée d’air frais et constitue un véritable défi pour les coureurs. La prochaine éditon aura lieu le dimanche 29 septembre 2024.

Pour ce type de trail, on privilégie plutôt une semelle intermédiaire rigide pour pouvoir fouler les terrains rocailleux, explique la marque Salomon sur son site internet. En cas de neige, on choisit une paire avec des crampons équipés de pointes en métal.

Crédit Photo : iStock

Le trail du Ventoux

Situé dans le Vaucluse, le Trail du Ventoux est réputé pour sa beauté et sa difficulté. Vous l’aurez compris, il est réservé aux sportifs les plus aguerris. Les participants ont le choix entre deux parcours : un de 46 kilomètres avec 2 850 mètres de dénivelé positif et un autre de 26 kilomètres avec 1450 mètres de dénivelé positif. Ce trail s'est déroulé sur deux jours, à savoir les 9 et 10 mars 2024. Toutefois, une deuxième course est prévue les 27 et 28 avril 2024.

Pour ce type de trail, on jette son dévolu sur une chaussure polyvalente équipée d’une semelle intermédiaire rigide pour plus de stabilité.

Crédit Photo : iStock

Le trail des passerelles du Monteynard

Ce trail situé en Rhône-Alpes est reconnaissable entre mille grâce à ses passerelles himalayennes qui surplombent les eaux du lac Monteynard. Cette course convient à tous les niveaux puisqu’elle propose trois trails allant de 13 à 68 kilomètres. La prochaine édition du Trail des Passerelles du Monteynard aura lieu du 6 au 14 juillet 2024.

Pour ce type de trail, nous vous conseillons de porter des baskets très légères dans lesquelles vous vous sentez bien. Même son de cloche pour les traileurs qui souhaitent se dépasser, recommande Salomon.

Crédit Photo : iStock

Désormais, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Enfin, n'hésitez à vous renseigner auprès des professionnels pour trouver la meilleure paire de chaussures. Vos pieds vous diront merci !