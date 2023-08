Running : nos astuces pour courir en été sans souffrir de la chaleur

Certains sportifs profitent de la période estivale pour courir plus régulièrement. En effet, les risques de pluie sont limités et les journées plus longues offrent plus de possibilités. Mais faire du sport en plein été impose de gérer la chaleur. Outre le fait de supporter celle-ci, il faut prendre des précautions pour ne pas pousser son organisme à bout. Voici nos conseils pour que chacune de vos séances reste productive.

Choisir les heures les plus fraîches

En pleine saison estivale, mieux vaut courir de très bonne heure le matin. Car c’est à ce moment de la journée que vous trouverez les températures les plus fraîches. De plus, vous profiterez du calme et des jolies lueurs de l’aube.

Pour les sportifs qui ne sont pas du matin, vous pouvez vous lancer à l’assaut du chrono en fin de journée, mais sachez que les températures seront plus élevées qu’au lever du jour.

Réduire ses exigences de performances en cas de forte chaleur

En cas de températures caniculaires, vous pouvez courir, mais de manière intelligente. À savoir que votre corps est soumis à rude épreuve dans ce cas de figure. Il doit fournir encore plus d’efforts pour parvenir à réguler sa température.

Ainsi, l’organisme réserve de l’énergie pour décupler le phénomène de transpiration. Cette énergie, sous forme de sang porteur d’oxygène, n’est donc pas envoyée vers les muscles. Il en résulte des performances moindres.

Alors, il vous sera physiquement impossible d’égaler vos records établis au printemps. Si vous cherchez malgré tout à les atteindre, vous risquez de faire un malaise.

S’hydrater plus souvent et en plus grandes quantités

Parce que le corps s’applique à réguler sa température via le phénomène naturel de transpiration, il perd énormément d’eau pendant la course. Or, il est fondamental de combler ces pertes en eau.

Pour ce faire, vous devez donc prendre soin de boire avant la séance de sport, pendant et après. Et n’oubliez pas, la sensation de soif se manifeste souvent trop tard. Anticiper les besoins de son organisme, c’est s’assurer de son bon fonctionnement. C’est ainsi que vous vous donnerez les moyens de performer malgré des capacités limitées.

Se rafraîchir pendant l’effort

Avec des températures extrêmes, votre organisme aura bien besoin d’aide pour parvenir à réguler sa température. Utilisez votre bouteille d’eau pour vous rafraîchir ou redéfinissez votre parcours pour passer à côté d’une ou deux fontaines. Ainsi, vous pourrez vous mouiller lorsque vous passerez devant ces points d’eau.

Prévoir des vêtements adaptés

Courir en été revient à transpirer de manière excessive. Or, cette transpiration qui dégouline sur la peau est parfois gênante. Pour ne pas subir ce désagrément, choisissez des vêtements spécialement conçus pour le sport.

Fabriqués avec des textiles fins et très absorbants, ils absorbent la transpiration et sèchent rapidement. De plus, ces habits s’avèrent particulièrement légers. Souples et agréables à porter, ils préservent votre pleine liberté de mouvement.

Pour compléter votre équipement, n’oubliez pas de prévoir une casquette, une ceinture support pour la bouteille d’eau et des lunettes de soleil.