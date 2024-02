Paul Pogba suspendu 4 ans pour dopage, fin de carrière pour le champion du monde ?

Ce jeudi 29 février, le tribunal antidopage italien a confirmé la suspension de Paul Pogba pour une durée de quatre ans, suite à un contrôle positif à la testostérone survenu au mois d’août dernier.

Le coup de grâce ! S’il gardait un mince espoir de reprendre le fil de sa carrière, Paul Pogba pourrait y mettre un terme à la suite de cette décision de justice. Au mois d’août dernier, l’international français, champion du monde en 2018, était contrôlé positif à la testostérone en marge d’un match entre son club, la Juventus Turin, et l’Udinese. Un match auquel il n’avait pas participé !

À l’époque, Paul Pogba était sur la voie du retour après une saison blanche passée à cause d’une grave blessure. Malheureusement pour lui, ce retour fut de courte durée. Soupçonné de dopage, le milieu de la Juve jouait la carte de la non intentionnalité. Paul Pogba a expliqué avoir ingéré un complément alimentaire aux États-Unis, prescrit par un médecin qu’il consultait, sans savoir que ce complément contenait un produit considéré comme dopant.

Suite à ce contrôle, Paul Pogba avait été suspendu à titre conservatoire par son club et il n’a plus foulé une pelouse depuis le 3 septembre dernier. Au mois de décembre, le parquet avait requis la suspension de quatre ans, la plus lourde sanction prévue.

Crédit photo : Instagram / Paul Pogba

"L’accusation n’a jamais cru à la version de la défense”

Une sanction retenue par la justice italienne, alors que les avocats du joueurs avaient refusé une négociation de peine, convaincus que l’argument de l’accident pouvait permettre d’obtenir une sanction plus légère. Hélas, l’argument n’a pas convaincu : “L’accusation n’a jamais cru à la version de la défense selon laquelle l’ingestion de la substance aurait été accidentelle”, relaye la Repubblica.

Le club de la Juventus Turin a annoncé avoir pris acte de la décision du tribunal, tandis que les avocats de Paul Pogba ont annoncé leur intention de faire appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

En attendant, son club pourrait prendre la décision de mettre fin au contrat de Paul Pogba, dont le salaire annuel est élevé à 10 millions d’euros, en y incluant deux millions de bonus. Cependant, depuis sa suspension, comme le prévoit la convention collective en cas de suspension provisoire pour dopage, Paul Pogba était réduit au minimum syndical, soit 42 477 euros bruts par an (environ 2 000 euros par mois).

Si son appel rencontre un échec, ce qui devrait vraisemblablement arriver, la carrière de Paul Pogba pourrait bien être terminée pour de bon alors que le joueur fêtera ses 31 ans le 15 mars prochain.