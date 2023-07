Pourquoi la performance de Jonas Vingegaard sur le Tour de France éveille les soupçons ?

Mardi 18 juillet, le coureur danois Jonas Vingegaard a écrasé toute la concurrence lors du contre-la-montre. Sa performance hors norme lui a valu de l’admiration mais aussi de gros soupçons quant à ses capacités physiques.

1 minute et 38 secondes, c’est l’écart ahurissant qui sépare Jonas Vingegaard, leader du Tour de France, de son dauphin Tadej Pogacar. Lors du contre-la-montre de 22 kilomètres qui s’est déroulé ce mardi entre Passy et Combloux, le Danois n’a laissé aucune miette au Slovène et à ses concurrents.

Un tour de force qui a épaté tout le monde, à commencer par le principal intéressé. À l’issue de sa course, le coureur confiait : « C’est le plus grand contre-la-montre que j’ai jamais fait. Je suis vraiment fier. Je me suis surpris moi-même, je ne m’attendais pas à faire aussi bien ». L'organisateur non plus. Ce dernier avait prévu le chrono le plus rapide de la course, mais le maillot jaune a terminé trois minutes avant.

Vingegaard répond aux rumeurs de dopage

Depuis, les soupçons pleuvent sur le vainqueur du Tour de France 2022. Mais aussi sur Tadej Pogacar.

Thierry Braillard, ancien secrétaire d’État chargé des Sports n’a pas hésité à faire part de ses doutes. Sur les réseaux sociaux, il écrivait : « Le moment de ce Tour le plus gênant. Personne ne peut trouver cela normal à ce niveau, malgré la nutrition, malgré le matériel, malgré tout ce que l’on veut ».

Interrogé sur le dopage, Jonas Vingegaard a livré son ressenti : « Je comprends tout à fait les questionnements à ce sujet à cause du passé de notre sport. C’est même bien d’être sceptique car sinon cela se reproduira. Tout ce que je peux dire, c’est que je ne prends rien ». Il évoque le matériel, les entraînements et la nutrition comme méthodes participant à ses performances records.

Le Slovène livrait un discours quelque peu similaire : « Je comprends les soupçons, cette question revient chaque année. Je ne vois pas de différences par rapport aux autres années. On fait de notre mieux, on donne tout à chaque étape. On sait tout ce qui s’est passé il y a quelques années, donc je comprends ».

Le Tour de France se clôturera dimanche 23 juillet sur les Champs-Élysées, sans réelles surprises sur le vainqueur.