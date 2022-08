On vous révèle aujourd’hui le top 5 des bonnes raisons de supporter le PSG.

Supporter un club de football, c’est épuisant voire même carrément usant !

Et pourtant, malgré toutes les désillusions que nos équipes favorites peuvent nous faire vivre, notre soutien reste sans faille car choisir un club, c’est pour la vie.

Et ce ne sont pas les supporteurs du PSG qui viendront dire le contraire, alors qu'ils ont vécu l’enfer ces dernières années, marquées par plusieurs humiliations en coupe d’Europe.

Top 5 des bonnes raisons de supporter le PSG

N’importe quel fan du Paris Saint Germain vous le dira, soutenir cette équipe n’est pas de tout repos et relève parfois du masochisme, tant les échecs improbables sont légion.

Mais qu’importe, les supporteurs rouges et bleus restent fidèles au poste ! Pour quelles raisons ? Tout simplement parce que c’est le meilleur club du monde à leurs yeux.

Si cet amour inconditionnel est difficilement explicable, on a quand même essayé de comprendre.

Voici donc un top 5 des bonnes raisons de supporter le PSG :

Parce que Paris, c'est la ville lumière !

Imparable ! Paris, c'est la capitale, la vitrine du pays à l'international et la ville lumière que nous envie beaucoup de touristes du monde entier. Il est donc tout naturel de supporter son club lorsqu'on habite la région ou que l'on aime simplement Paris.

Parce que c’est quand même classe d’avoir la tour Eiffel sur l’écusson

Quoi de plus classe que la tour Eiffel en guise de blason ? Depuis la création du club ou presque, le plus célèbre des monuments français, emblème de Paris mais aussi du pays, figure sur l'écusson qui orne les maillots du PSG. Un détail de choix qui confère un prestige incomparable. On peut difficilement faire mieux, n'est ce pas ?

Parce que le Parc des princes est le plus beau stade de France

À défaut d'avoir l'ambiance la plus chaude de France (en toute objectivité, Lens et Saint-Étienne sont un ton au-dessus aujourd'hui), le PSG peut en revanche se targuer de posséder la plus belle enceinte footballistique du pays. Situé dans le très chic XVIe arrondissement, le Parc des princes est l'un des atouts majeurs du club de la capitale. Avec son architecture si particulière et son acoustique, qui impressionne toujours autant les joueurs comme les supporteurs, ce stade (d'une capacité de 48 583 places) est unique et mythique.

Parce que MBappé, c’est quand même mieux que Luis Henrique

Sans faire injure aux Marseillais ni à Luis Henrique (qui pour rappel n'a inscrit qu'un seul petit but en... 49 matches avec l'OM), supporter le club où évolue le meilleur footballeur français (à égalité avec Benzema) et l'un des meilleurs au monde, c'est quand même autrement plus séduisant.

Parce que c’est le seul club français susceptible de gagner la Ligue des champions

C'est l'éternel débat ! Si le rival marseillais de toujours est le seul club français à avoir remporté la Ligue des champions (en 1993), il faut bien reconnaître qu'à l'heure actuelle, le PSG est la seule équipe française susceptible de soulever un jour la coupe aux grandes oreilles. Alors si on veut être fan d'une équipe championne d'Europe, pas le choix, il faut supporter le PSG !

