Un athlète handicapé à 76 % réussit l'exploit de boucler un marathon en moins de 6h, une première

Un sportif handicapé a réussi une incroyable prouesse ce week-end en Catalogne.

C’est un authentique exploit et une formidable leçon de vie !

Alex Roca Campillo, 32 ans, est devenu ce dimanche 19 mars le premier athlète handicapé à 76 % à courir un marathon dans son intégralité, à Barcelone (Espagne).

Souffrant depuis sa plus tendre enfance d’une paralysie cérébrale consécutive à une encéphalite, ce Catalan a bouclé les 42,195 km de la course en 5 heures, 50 minutes et 51 secondes.

Crédit photo : @alexroca91 / capture d'écran Twitter

Handicapé à 76%, il parvient à boucler un marathon en moins de 6h, du jamais vu

Malgré son handicap, qui rend toute la partie gauche de son corps immobile, Alex Roca Campillo a donc su trouver les ressources physiques et mentales pour réussir son incroyable pari.

Il faut dire que le garçon est un véritable sportif qui n’a peur de rien. Il n’en est en effet pas à son premier exploit du genre puisqu’il a déjà couru deux semi-marathons cette année. Et ce n’est pas tout. En grand habitué des performances époustouflantes, il a également participé avec succès à 5 triathlons, un aquathlon ou encore une prestigieuse course de VTT dans le désert, par le passé.

¡HE HECHO HISTORIA!



Primera persona del MUNDO con un 76% de discapacidad que ha logrado terminar una MARATÓN: 42, 195 Km



Esto ha sido posible gracias a TODO mi equipo. Gracias a TODOS los que habéis estado animando, NO TENGO PALABRAS… ? pic.twitter.com/XjnQtDmKFN — Alex Roca Campillo (@alexroca91) March 19, 2023

Pour réussir à boucler son marathon de Barcelone, il avait suivi un programme particulier, concocté par un psychologue et un nutritionniste.

Celui-ci a porté ses fruits, propulsant ainsi l’athlète handicapé dans une autre dimension avec cet exploit monumental.