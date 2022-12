Une pétition recueille 764 000 signatures pour que les Français arrêtent de pleurer

10 jours après la finale de la Coupe du Monde, perdue par la France contre l’Argentine, la cicatrice est toujours bien ouverte. Et ce n’est pas cette pétition qui changera les choses.

Que les Argentins sont taquins ! En liesse après une Coupe du Monde enfin remportée, après 36 ans d’attente, le peuple argentin peut être fier de son équipe, qui fait tomber le tenant du titre français.



Une finale qui a eu son lot de polémiques, notamment par rapport à l’arbitrage. À tel point qu’une pétition circulait en France afin de faire rejouer la finale, critiquant la performance de l’arbitre, Szymon Marciniak, jugée plus favorable aux Argentins. Une pétition largement plébiscitée avec plus de 233 000 signatures actuellement, l’une des plus populaires du site.

AFP

Seulement voilà, ce « refus » de la défaite est évidemment mal perçue outre-Atlantique. Dans le pays des gauchos, un supporter argentin, Valentin Gomez, a décidé de lancer une pétition pour faire taire les sanglots français.

Une pétition pour que les Français arrêtent de pleurer

Agacé par les polémiques liées à l’arbitrage mais aussi les critiques ciblant l’attitude des joueurs argentins après leur victoire, notamment celle du gardien Emiliano Martinez, très chambrer enfer Kylian Mbappé, il a lancé une pétition intitulée « France stop crying ». En d’autres termes, il demande à ce que les Français arrêtent de pleurer, ni plus ni moins.

Et autant dire que sa pétition rencontre un succès considérable puisqu’elle cumule aujourd’hui plus de 764 000 signatures sur le site Change.org.

AFP

« Depuis que nous avons gagné la Coupe du monde, les Français n’arrêtent pas de pleurer et de se plaindre, et ils n’acceptent pas que l’Argentine soit championne du monde. Cette pétition demande aux Français d’arrêter de pleurer et d’accepter que Messi soit le meilleur joueur de l’histoire du football, avec Mbappé comme fils » précise l’auteur.

On a hâte de voir comment se passeront les retrouvailles entre les deux stars du PSG…