Voici combien de temps vous devriez marcher chaque soir pour perdre la graisse du ventre

Les solutions miracles n’existent pas, mais la marche possède de nombreux bienfaits pour notre santé. Notamment celle de nous aider à brûler les graisses au niveau du ventre. Voici comment faire.

Marcher le soir possède de nombreux bénéfices pour la santé physique et mentale. Selon le site spécialisé Eat This, marcher après une longue journée de travail peut vous aider à perdre de la graisse au niveau de l’abdomen. Mais pour ce faire, il vous faut marcher durant un certain temps et à une certaine intensité dans une routine bien établie.

Adopter cette habitude permet de réguler la glycémie, d'améliorer la digestion et d'optimiser le métabolisme des graisses, renseigne encore le site. Par ailleurs, la marche en soirée permet de réduire le stress et de freiner les fringales en pleine nuit.

En effet, Eat This explique que le cortisol (l’hormone du stress) joue un rôle important dans l’accumulation des graisses abdominales. Un niveau trop élevé de cortisol invite en quelque sorte le corps à stocker les graisses dans cette zone. Marcher libère donc de l’endorphine rendant donc la perte de graisse plus efficace.

Quelle est l’intensité à adopter à la marche pour perdre du poids ?

Crédit photo : Liudmila Chernetska/ iStock

Reste à savoir quelle est la durée efficace pour perdre du poids. Eat This recommande une marche rapide entre 30 et 60 minutes le soir. Si vous êtes débutant, mieux vaut commencer par une séance de 30 minutes. Pour les plus assidus et ceux qui souhaitent perdre plus de graisse, la séance peut durer entre 45 et 60 minutes. Quant à l’heure idéale pour s’y mettre, elle dépend de votre forme physique personnelle.

Selon le site, une marche lente a très peu d’effet sur la combustion des graisses. Pour une marche aux effets optimaux, un rythme de 5 à 6 kilomètres/ heure est idéal. Pour vous donner un aperçu, vous devez être en mesure de tenir une conversation en vous sentant légèrement essoufflé.

Crédit photo : SeventyFour/ iStock

Si vous préférez, vous pouvez suivre ce schéma que fournit Eat This : marchez à un rythme normal pendant deux minutes ; accélérez jusqu'à une marche rapide pendant une minute ; répétez le cycle durant la durée qui vous convient. En maintenant une moyenne de 7000 à 10 000 pas par jour, vous augmentez vos chances d’accomplir votre objectif tout en étant en meilleure santé.

Si vous souhaitez corser l’exercice pour obtenir des résultats plus rapides, marchez sur une pente ou dans des escaliers ; portez des haltères ou un gilet lesté ; intégrez des intervalles de vitesse. N’oubliez pas de bien vous hydrater et de vous autoriser un casse-croûte.

Pour obtenir des résultats visibles, le meilleur moyen reste d’adopter cette habitude régulièrement.