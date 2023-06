Zlatan Ibrahimovic annonce la fin de sa carrière de footballeur à 41 ans

À l’occasion de l’affrontement entre l’AC Milan et l’Hellas Vérone, Zlatan Ibrahimovic a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière de footballeur.

À 41 ans, Zlatan Ibrahimovic a pris une grande décision : celle de mettre un terme à sa carrière de footballeur. L’attaquant suédois a annoncé la grande nouvelle sur le terrain du stade de San Siro, après la victoire de l’AC Milan contre l’Hellas Vérone ce dimanche 4 juin.

Tears in everyone's eyes.



Zlatan is immense,



?????? pic.twitter.com/ZiCwzdWTZB — Lega Serie A (@SerieA_EN) June 4, 2023

Si Zlatan décidé de prendre sa retraite, c’est notamment à cause de ses nombreuses blessures qui ont ponctué la saison et qui l’ont empêché de jouer à plusieurs reprises. En mai 2022, l’attaquant s’est fait opérer du genou et était revenu sur le terrain en février dernier.

“C’est le moment de dire au revoir au football, pas seulement à vous. Merci à tous, à partir de demain, je suis un homme libre. Cela a été une longue carrière dont je suis fier. Merci”, a-t-il déclaré, ému.

Zlatan Ibrahimovic met fin à sa carrière

Zlatan Ibrahimovic a fait une longue carrière et s’est démarqué en remportant de nombreux titres de champion : deux aux Pays-Bas, cinq en Italie, un en Espagne et quatre en France. Il a été élu trois années meilleur joueur de Ligue 1 et a reçu le titre de champion d’Italie en 2022. Au PSG, Zlatan a remporté 12 titres, disputé 180 matchs et a marqué 156 buts.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Cette saison, le footballeur n’a pu participer qu'à un seul match et est devenu le buteur le plus âgé de l’histoire de la Serie A. Fin mars, il espérait encore participer à l’Euro 2024 qui se tiendra en Allemagne, mais il s’est à nouveau blessé au mollet lors d’un échauffement. Sur la touche, il soutenait son équipe en tant que spectateur, comme ce fut le cas lors de son dernier match ce dimanche. Pour la suite, Zlatan souhaite prendre son temps avant de voir ce que l’avenir lui réserve.

“Pour le moment, je veux prendre le temps de profiter de ce que j’ai fait, de savourer, a-t-il confié. Il ne faut pas décider trop vite. Je veux me prendre l’été, réfléchir et quand la situation se calmera un peu, on regardera. Entraîneur ou dirigeant, c’est une grande responsabilité. Entraîneur, tu as moins de liberté qu’un joueur de faire ce que tu veux. Mais je ne pense pas que je quitterai le monde du football.”

Si Zlatan Ibrahimovic ne sera donc plus sur le terrain, il ne dit pas adieu au monde du football pour autant et restera à coup sûr dans les mémoires.