15 pires scènes de Happy tree friends

Happy Tree Friends est un film d’animation de Kenn Navarro marquée par des animations gores. Voici les 15 pires scènes Happy Tree Friends.

Le tout premier épisode de Happy Tree Friends, un pur régal

Les adorables animaux qui composent l’univers de HTF Crédit : MTV

À première vue, cette série de Kenn Navarro met en avant des personnages adorables. Pourtant, ce n’est qu’en regardant un épisode qu’on s’aperçoit que ce n’est pas vraiment un programme adapté aux enfants. Il est plutôt destiné aux grands enfants et se veut être un dessin animé d'humour noir pour adultes.

Dans cet univers, lespersonnages meurent d’une manière sanglante, ce qui rappelle des films, séries ou jeux gores. Concernant le tout premier épisode de la saison 1 de Happy Tree Friends, « The Wrong side of the tracks », un chariot percuta un des personnages. La personne, enfin le mignon petit animal, se retrouve alors à 10 m de là, dos au mur, et le cœur qui ressort de sa poitrine.

Happy Tree Friends : du sang, du sang et encore du sang

L’univers de Happy Tree Friend regorge de surprises Crédit : MTV

Peu après le succès de la série sur le petit écran, d’autres éditions de Happy Tree Friends ont vu le jour, dont un DVD long-métrage intitulé « First Blood » qui a été apprécié par les fans. Ce film met en avant nos fidèles amis animaux anthropomorphes devenus populaires. On pouvait alors se procurer une longue vidéo de 1 h 50 min, mais d’autres éditions de films HTF (en DVD) sont aussi disponibles actuellement. Si vous n’avez pas le temps de profiter des films, vous pouvez toujours vous contenter de l’édition « Remains to be seen ». Nos adorables petits amis se font percuter à mort par le véhicule de Slippy. Ils redeviendront par la suite des zombies qui hanteront Lumpy.

Happy Tree Friends : Shifty et l’or, amis ou ennemis ?

La série Happy Tree Friends Crédit : MTV

Contrairement aux films et séries classiques pour enfants, tous les épisodes de Happy Tree Friends contiennent des mortes sanglantes. Ces scènes ont d’ailleurs fait le buzz sur Internet, car ce court-métrage était considéré comme original. Dans une saison, Shifty et son coéquipier Flippy sont à la recherche d’un fabuleux trésor.

Les deux arrivèrent à mettre la main sur un coffre rempli d’or, de pierres précieuses, de couronnes ainsi que d’autres objets de valeur. Soudainement, son ami se fait écraser et se retrouver immobilisé. Shifty lui vola les bracelets en or qui étaient sur lui. Égocentrique comme il est, il se fiche de ce qui pouvait arriver à son acolyte et tenta même de tout prendre pour lui. Avec la chaleur intense de l’environnement qui l’entoure, tout l’or se jusqu’à ce que Shifty soit entièrement couverte. Il se retrouve finalement au fond de la mer.

Une scène mémorable, mais gore dans Happy Tree Friends : la montée d’organes de Petunia

Une série télévisée drôle et sanguinaire Crédit : MTV

Dans cette série, on peut trouverdes animaux adorables qui seront pour la plupart morts dans une scène tragique. Dans un épisode dénommé « Hello Dolly » Petunia, un des personnages fétiches sera cette-fois la victime d’une mystérieuse statue. Cette dernière semble attirer la mort auprès de tous ceux qui l’entourent. Petunia l’a trouvé dans un parc. Innocente comme elle est, elle l’a emporté avec elle, en remplacement de sa peluche. Au passage, Cub est accidentellement tué. En arrivant chez elle, Petunia voulut dormir avec la statue. En éteignant la lumière, les ressorts de son lit sortent provoquant la montée de ses organes.

Lumpy qui se fait dévorer par la tortue de Toothy… tout simplement mémorable!

Lumpy est un moose très drôle dans HTF Crédit : MTV

Dans cet épisode, Lumpy le cerf doit livrer des colis à ses amis. Il commença à rapporter une boîte à une de ses clientes. Ensuite, il se rend auprès d’une maison pour délivrer un paquet. Notre héros y rencontre d’un animal de compagnie pas comme les autres, une tortue punk féroce qui l’intimida. Effrayé et voulant s’échapper, il tomba accidentellement le long d’une falaise. Lumpy se fera dévorer par une tortue, celle de Toothy. Une mort épique !

Un puissant héros qui meurt atrocement malgré tous ses pouvoirs

Splendid est le puissant écureuil volant qui secourt ses amis dans HTF Crédit : MTV

Dans Happy Tree Friends, même les jeux qui semblent les plus inoffensifs peuvent tourner à la catastrophe. Une édition ayant pour titre « Gems The Break » qui montre Splendid mourir par son propre vomi en est la preuve.

Ce héros qui essaya de stopper deux brigands avec ses yeux lasers. Il finit alors par tuer de nombreux innocents. Ayant trouvé le moyen de se débarrasser des malfrats, Splendid s’empara d’un fragment de météorite, qui lui est pourtant fatal en cas de contact. Il l’écrasa entre les mains et souffla les minuscules restes dans les airs. À sa grande surprise, une étrange nuée s’est formée et revint vers lui. Splendid a dû vomir, mais en essayant de retenir son vomi, il finit par en mourir.

Sniffles, la fourmilière qui verra son cœur se faire exploser par… des fourmis

Sniffles Crédit : MTV

À ses débuts, les épisodes de Happy Tree Friends étaient uniquement disponibles sur Internet. Ce n’est qu’après avoir connu un certain succès qu’une édition DVD est sortie. Dans l’épisode 45 (saison 2 épisode 18), Sniffles, une fourmilière aux grosses paires de lunettes, bouquine tranquillement au parc.

Une petite fourmi s’approcha et notre ami n’a pas pu s’empêcher de la dévorer. Se retrouvant à l’intérieur même de son hôte, elle lança un appel de détresse à d’autres fourmis de sa colonie. Celles-ci vinrent en renfort et n’hésitèrent pas à attaquer la fourmilière. Elles parvenaient à entrer dans le ventre de Sniffles. Prises au piège, elles ont du mal à trouver la sortie. Ces dernières ont alors décidé de faire exploser le cœur de leur hôte, ce qui amena à la mort de Sniffles. Triste fin !

Pauvre Toothy qui finit perdre son œil et son cerveau

Toothy Crédit : MTV

L’idée de Kenn Navarro et de ses collaborateurs, notamment de Rhode Montijo, Aubrey Ankrum et de Clark Bright est de créer un cartoon ensanglanté qui plaît au public. Dans une édition spéciale mettant en avant Toothy, ce personnage mourra d’une façon plus qu’originale. Son se trouva saucissonné à une branche d’arbre. Voulant alors le récupérer, il monta, mais s’aperçoit qu’un oiseau curieux était là aussi. Ce volatile piqua son œil, il panique et tombe de l’arbre. Il reste accroché et en agonisant, son cerveau sort de son crâne, ce qui amena notre petit castor à la mort. Si avez raté cet épisode de la saison 2, vous pouvez toujours le regarder sur le Web.

HTF : une mort surprise pour Flaky dans les toilettes

Flaky est un porc-épic rouge Crédit : MTV

Dans « Royal Flush » (ep 72 de HTF), nos compagnons en tout début du film s’adonnent à des jeux de cartes. Après avoir mangé quelques sandwichs, Flaky eut soudainement mal au ventre. Il s’empressa d’aller aux toilettes et remarqua qu’il avait avalé quelque chose qui ne se mangeait pas, une chose qui finit par boucher les toilettes. Voulant faire en sorte de cacher sa misère à son amie, Flaky tenta de déboucher par lui-même. Un cornichon malveillant l’eut alors par surprise, ce qui le tue. Ce petit être qui semblait inoffensif se fiche du mal qu’il pouvait infliger aux autres. La tête de Flaky se trouve percée par le furet de plombier dont il s’est servi et son œil ressort de son orbite.

L’accident atypique de Flaky et Disco Bear qui se prend une planche cloutée

Disco Bear Crédit : MTV

Si Kenn Navarro et Rhode Montijo ont été les principaux créateurs de Happy Tree Friends, les films de ce genre ne sont pas uniques. Oui, l’idée d’ajouter des scènes ensanglantées et gores dans des animations enfantines n’était pas si nouvelle que cela.

Pourtant, HTF se démarque par une diversité de morts, fruit de l’imagination débordante de ses créateurs. On s’attend à ce que l’un des personnages meure, mais on ne sait pas de quelle manière.

Dans l’épisode 51 de Happy Tree Friends par exemple, la fin tragique de Disco Bear a étonné plus d’un. Il se prend une planche cloutée sur son crâne. Dans cette même édition, Flaky meurt en étant propulsé sur un grillage. Tout cela témoigne de l’ingéniosité de Navarro et Montijo à toujours surprendre les fans.

« A sucker for love »… l’amour à tout prix!

Deux mignons personnages dans la série HTF Crédit : MTV

Dans Happy Tree Friends, l’amour est aussi de la partie, enfin, un amour ensanglanté. Dans l’ep 59 de HTF, Nutty tomba nez à nez avec Cub qui est en train de manger un délicieux bonbon. De nature frivole et imprévisible, il vola la friandise au petit bébé. Le père de ce dernier s’empressa alors de le récupérer. Après un vif échange et une légère altercation, le bonbon fut perdu, mais Nutty trouva un autre grand amour, une énorme friandise en forme de cœur. Il l’épousa et en pris soin jusqu’à ce que la Moose dévore sa tendre. C’est alors que Nutty élabora un plan pour se venger, mais se retrouva en prison. Tout cela se passait dans la tête de notre ami. Lorsqu’il voulut réellement s’approprier de son amour, une voiture d’ambulance l’écrasa violemment. FIN

Que dites-vous de « Something fishy » ?

Flaky, l'un des personnages principaux de Happy Tree Friends Crédit : MTV

Dans ce court-métrage (ep 64), tous nos petits animaux se retrouvent à l’école et chacun y apporte son animal domestique préféré. Ils devront avoir leurs compagnons avec eux pour un spectacle. Nos adorables compagnons devaient également décorer leur animal. Celui de Russell est un piranha dangereux qui devrait tranquillement rester dans son bocal. Leur professeur Mr Moose a confondu le casque d’astronaute de Russell à son bocal. Ainsi, il mit sur la tête de Russell alors que le piranha dangereux y était encore. Une fois arrivé sur scène, le poisson dévora la tête de son maître de sorte qu’il ne restait plus que son crâne. Quelle ironie pour Russell qui s’est fait tuer par son propre petit animal domestique ! En revanche, c’était aussi un fabuleux spectacle pour les auditeurs!

« In a jam », un court-métrage de Happy Tree Friends plein de surprise

Cuddles, un lapin jaune très mignon dans la série HTF Crédit : MTV

Cuddles est un mignon petit lapin jaune de HTF. Étant un grand fan de la musique, plus particulièrement du rock, il attend impatiemment un programme musical de son groupe favori. Un des membres de son band fétiche se retrouve électrocuté après avoir déversé de l’eau sur sa propre guitare alors qu’il jouait.

Le groupe se met alors à la recherche d’un nouveau guitariste, ce qui sera l’occasion pour Cuddles de réaliser son rêve : devenir musicien. Après être passé par tant d’épreuves pour acquérir une guitare, il arriva à l’audition. Recruté et faisant maintenant partie de la bande, il effectua son premier live. Un volume trop élevé du son fit exploser la tête de l’un de ses camarades. Qui l’aurait cru que cela se passerait ainsi… et Cuddles finit lui aussi par exploser suite à une mauvaise injection de sang de son docteur.

Le gym, c’est pour les nuls ?

Disco Bear, un personnage atypique dans Happy Tree Friends Crédit : MTV

Disco Bear, un personnage avec un look des années 80, se met au gym après avoir remarqué ses kilos en trop. En voyant d’autres mignonnes sportives dans la salle de sport, il ne pouvait pas s’empêcher de vouloir les impressionner. Maladroit comme il est, il déversa de l’eau sur la machine à cardio et celle-ci est devenue incontrôlable. L’appareil s’est détaché de son socle et Disco Bear était dessus, comme s’il montait une trottinette incontrôlable. Il écrasa à mort une des personnes qui assistait son amie durant l’exercice. Cette dernière ne pouvant plus soutenir la barre de charge se fatigue et lâche prise. Elle mourra après que tout le poids tomba sur sa gorge et elle fut décapitée à la manière d’une guillotine.

Quand Handy s’échappe de la prison, c’est une catastrophe qui s’en suit

Handy personnage de HTFCrédit : MTV

Handy, le castor le plus joyeux malgré ses mains amputées, se fait emprisonner par erreur avec un de ses amis qui est aveugle. Ils arrivèrent néanmoins à s’échapper de la prison malgré les vigilances du gardien. En tenant par tous les moyens de fuir à leur détracteur, ils se sauvèrent sur un petit bateau, mais son compagnon tomba de l’eau. Ne savant point nager, celui-ci fut accidentellement déchiqueté par une tronçonneuse qui se trouva au bord de la rivière. Puisque nos deux fuyards étaient attachés l’un à l’autre par une chaine, Handy n’a eu d’autres choix que de trimballer le cadavre de son ami. Il a alors eu l’idée de vouloir couper la chaîne en la mettant sur les rails d’un train. Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et Handy a été trainé jusqu’à ce qu’il percute mortellement un tunnel.