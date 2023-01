Top 10 des mini-séries à regarder quand on veut aller vite

Se consacrer à une série demande en général pas mal de notre temps. La plupart des séries comptent une dizaine ou une vingtaine d’épisodes sur plusieurs saisons. Difficile à suivre. Mais doit-on pour autant faire l’impasse sur ces dernières par manque de temps ? Les mini-séries sont là pour ça.

Crédit : HBO/ Hulu/ BBC One

Plus longues que les films mais bien plus courtes que les séries traditionnelles, vous suivez sur plusieurs épisodes les mêmes personnages et leur histoire jusqu’à sa résolution.

Un début, un milieu et une fin qui vous permettent de profiter d’une histoire bien ficelée dans un temps imparti plus court et sans craindre une ribambelle de suites qui se traduisent par une multitude de saisons. Un gain de temps et la promesse de suivre de nouvelles histoires différentes.

Les mini-séries à regarder quand on n’a pas le temps

Avoir envie de regarder une série est une chose. Avoir le temps d’en regarder une en est une autre. Et quand un peu de temps se libère, il ne vous reste plus que la question cruciale : qu’allez-vous regarder ? En effet, on passe parfois plus de temps à choisir quelle série on va regarder plutôt que d’en regarder réellement une. Un temps précieux de perdu qui vous empêche ainsi de profiter des nombreuses séries et mini-séries qui parsèment nos écrans depuis des années. Un problème peut-être enfin résolu dans cet article.

Entre l’horreur, le thriller, le policier, l’enquête, le mystère, l’historique et l’humour, les genres abondent en séries et les mini-séries ne sont pas en reste. La preuve avec cette petite sélection éclectique de mini-séries de quelques épisodes à voir pour occuper vos soirées et optimiser au mieux votre temps. Il y a en pour tous les goûts et vous trouverez sûrement chaussure à votre pied dans cette sélection. La prochaine fois, vous n’aurez plus à chercher, mais à choisir.

Top 10 des mini-séries à regarder

10. Marianne (2019)

Dans cette sélection de mini-séries, il fallait bien qu’on propose Marianne, production française. À sa sortie sur Netflix en 2019, la série créée par Samuel Bodin a connu un succès bienvenu pour une production hexagonale et a même été conseillée par Stephen King en personne qui en a fait l’éloge. Si avec ça vous n’avez pas envie de jeter un œil à Marianne… Une écrivaine de roman d’horreur retourne dans son village natal où elle découvre que les monstres de ses histoires ont pris vie. Certaines scènes horrifiques de la série vont vous ficher la frousse et n’ont rien à envier à nos amis américains.

9 . Watchmen (2019)

On change d’univers pour plonger dans celui d'Alan Moore et de Watchmen, son œuvre culte. On va l’avouer, cette mini-série HBO écrite par Damon Lindelof (Lost, The Leftovers) est complètement What the F***. Mais pour ceux qui aiment les histoires quelques peu différentes (voire loufoques), la science-fiction et les univers parallèles, Watchmen est sans doute la série qui triturera le plus vos méninges et qui devrait ainsi, par ricochet, vous plaire. Dans un monde où les super-héros font partie du quotidien et les policier portent des masques pour protéger leur identité, Angela Abar va découvrir un complot après le meurtre de son ami, le chef de la police. Malgré son étrangeté, la série a le mérite d’être portée par un casting de haute volée mené par Regina King et Jeremy Irons, tous deux excellents. Entre provocations, critique acerbe de la société et questionnements philosophiques, Watchmen n’est pas une série comme les autres.

8. Taboo (2017)

Taboo est une série produite par Ridley Scott et Tom Hardy qui interprète aussi le personnage principal. Plutôt méconnue du grand public, la suite de Taboo se fait pourtant attendre depuis plus de cinq ans maintenant. Ce qui en fait à ce jour… une mini-série. La série se déroule en 1814 en Angleterre lorsque James Delaney (incarné par Tom Hardy) est de retour à Londres d’un voyage. Il apprend que son père est mort et qu’il possède un terrain en Amérique alors en proie à la guerre avec la France contre le royaume d’Angleterre. Manigances, coups bas, tactiques et ambitions politiques parsèment un récit plutôt bien mené qui rappelera sans doute Peaky Blinders aux amateurs de séries historiques anglaises.

7. Chernobyl (2020)

Il faudra vous accrocher si vous n’avez encore jamais vu LA série de 2020. Chernobyl en a épaté plus d’un par sa précision et sa concision. La reconstitution de cette catastrophe qui a ébranlé l’Europe et le monde en 1986 fait froid dans le dos. Pour un tel sujet si compliqué et dramatique, il fallait une équipe de talent pour rendre hommage aux sacrifices d’hommes et de femmes pour limiter les dégâts déjà colossaux de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Malgré quelques séquences difficiles à regarder, la série ne fait pas dans le sensationnalisme et parvient à nous happer du début à la fin dans une conclusion sous forme d’hommage, pudique mais importante.

6. Mrs America (2020)

Tirée d’une histoire vraie, Mrs America raconte l’histoire du mouvement féministe aux États-Unis dans les années 1970 pour faire ratifier un amendement sur l’égalité des droits entre hommes et femmes. Mais au milieu de ce groupe de femmes militantes se dresse Phyllis Schlafly, une conservatrice antiféministe, bien décidée à empêcher la ratification de l’Equal Rights Amendment. La mini-série a l’intelligence de ne pas prendre parti pour un groupe ou un autre et d’éviter tout manichéisme. Chaque groupe est montré avec honnêteté par des personnages aux convictions inébranlables et le combat de ces femmes pour ce qui leur semble être juste, peu importe leur opinion et parfois sous-couvert d’humour bienvenu. Le tout servi par un casting cinq étoiles avec Cate Blanchette dans la peau de cette célèbre conservatrice outre-Atlantique, mais aussi Rose Byrne, Tracey Ullman…

5. The Night Of (2016)

Parmi les mini-séries policières qui ont marqué le spectateurs ces dernières années, on peut d'office citer The Night Of. Vous connaissez peut-être son remake français, Une si longue nuit (avec Mathilde Seigner), diffusé en 2022 sur TF1. La version américaine, bien qu’étant la plus connue, est pourtant elle aussi le remake de la série originale anglaise Criminal Justice. Louée par la critique et les spectateurs, The Night Of est un modèle du genre, captivant de bout en bout. Servie par un casting impeccable par John Turturro en avocat et Riz Ahmed en suspect, la série vous rendra accro à coup sûr.

4. Sharp Objects (2018)

Vous aimez les séries policières et à enquête, vous allez être servi. D’une réussite indéniable à une autre voici, après Mare of Easttown, Sharp Objects. Tiré du livre Sur ma peau de l’auteure et scénariste spécialisée dans les histoires policières Gillian Flynn (Gone Girl), Sharp Objects suit Camille Preaker (Amy Adams, géniale) qui enquête elle aussi sur le meurtre d’une jeune fille et la disparition d’une autre. Pour cela, la journaliste est contrainte de retourner dans son Missouri natal, au milieu de cette petite communauté où tout le monde se connaît. Pas une mince affaire pour celle qui souffre de troubles et vient de sortir d’un hôpital psychiatrique. Entre secrets inavoués et histoire sordide, la fin de Sharp Objects risque fort de vous scotcher.

3. The Haunting of Hill House (2018)

Quand l’horreur et l’intime se mélangent, cela donne une mini-série incroyable comme The Haunting of Hill House. En 2018 sortait sur Netflix cette série de Mike Flanagan (Docteur Sleep) qui parvenait avec aisance et insolence à manier habilement horreur, émotions et sous-texte. Chacun pourra se faire sa propre interprétation sur les manifestations horrifiques bien que l’histoire livre toutes les réponses (ou presque) à nos interrogations. Un récit en forme de catharsis au sein d’une famille déchirée par un drame vécu par le passé dans une maison hantée. Poignant et effrayant. Et si vous souhaitez prolonger l’expérience The Haunting, vous pouvez aussi découvrir sa fausse suite toute aussi réussie dans The Haunting of Bly Manor.

2. The Outsider (2019)

Avis aux fans de Stephen King, The Outsider est tiré du roman du même nom du maître de l’horreur. Durant dix épisodes, un casse-tête se profile lorsqu’il s'agit de découvrir qui a tué un garçon de 11 ans dans une forêt de Géorgie. En effet, le principal suspect, un entraîneur de baseball, a été vu sur des caméras de surveillance au même moment à des endroits différents le jour du meurtre…L’inspecteur Ralph Anderson doit alors démêler cette étrange enquête. Entre ambiance sombre et aspects fantastiques, il y en aura pour tous les spectateurs.

1. Mare of Easttown (2021)

Dans cette mini-série policière, Kate Winslet joue une inspecteur de police et livre dans le même temps une master class d’interprétation. Une petite ville de Pennsylvanie est frappée par le meurtre d’une adolescente alors qu’une autre est toujours portée disparu. Durant sept épisodes, on suit l’évolution de l’enquête aux côtés de personnages savoureux qui, malgré le sujet dramatique du show, sont souvent empreints d’humour grâce à un scénario solide et malin. L’un des grands succès de 2021, largement mérité.

On espère vous avoir donné l’envie de regarder plusieurs de ces mini-séries qui devraient occuper comme il se doit votre précieux temps.