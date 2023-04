Nikos Aliagas quitte la présentation d'une célèbre émission de TF1 qu'il présentait depuis 16 ans

Après seize ans à occuper la case horaire des fins d’après-midi du samedi, l’animateur phare de la chaîne va laisser sa place.

Crédit : TF1

Nikos Aliagas a un emploi du temps bien chargé sur TF1. Entre The Voice, chaque samedi, les NRJ Music Awards, cette grande messe de la musique qui a lieu chaque année, La Chanson de l’année et le retour de la Star Academy, l’animateur est très sollicité.

Une raison pour lui de passer la main et d’arrêter 50’ Inside qu’il présentait depuis janvier 2007. Dans un entretien à PureMédias, il s’explique : « Ça a été longtemps mûri et réfléchi. En accord avec mes patrons, j’ai décidé d’arrêter, car ma saison 2023-2024 va être chargée avec les nouvelles saisons de Star Academy et The Voice ».

L’animateur considère par ailleurs qu’il est un peu trop présent sur les grilles horaires de TF1. « Il y a d’autres animateurs. Depuis seize ans, je prends l’antenne à 17h50 et la rends à 1 heure du matin le samedi. C’est beaucoup. Je veux prendre du temps pour moi », précise celui qui souhaite développer plus de projets autour de son autre passion, la photographie.

Se concentrer sur d’autres projets

Crédit : TF1

Nikos Aliagas partira donc le cœur léger en estimant avoir « fait [s]a part ». Mais alors, qui pourrait lui succéder à la tête de l’émission people ? Le principal intéressé a une idée. « Une fille, ça peut être sympa », lance-t-il sans évoquer de nom.

Quoi qu’il en soit, le ou la successeur(e) de Nikos aura un sacré défi, celui de faire oublier son animateur star et de ramener les téléspectateurs devant leur écran alors que l’émission connaît des audiences en baisse.

Malgré son départ de 50’ Inside, l’animateur ne compte pas abandonner les interviews qu’il effectuait autour de personnalités, comme il le confie : « L’idée est de faire des grands entretiens et de développer des rencontres un peu plus profondes comme je peux le raconter autour de mes expositions. C’est quelque chose sur lequel on travaille avec le groupe TF1 ». En attendant, vous pouvez retrouver Nikos Aliagas tous les soirs à la présentation de The Voice.