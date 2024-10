Christophe Hondelatte révèle le grave problème de santé dont il souffre depuis 20 ans et qui guérira jamais

Invité sur Buzz TV ce mardi 1er octobre, le présentateur Christophe Hondelatte a fait des révélations surprenantes sur un problème de santé dont il souffre depuis une vingtaine d’années.

En quarante ans de carrière, Christophe Hondelatte en a fait du chemin. De Radio France à Europe 1, en passant par RTL, France 2, 13ème rue ou encore BFM TV, il reste aujourd’hui l’un des animateurs radios les plus écoutés de France. Son podcast “Hondelatte raconte”, consacré aux faits divers, est le troisième podcast le plus écouté de France.

Derrière cette longévité se cache pourtant un secret insoupçonnable au sujet de la santé du présentateur. Invité par TV Mag pour l’émission “Buzz TV”, Christophe Hondelatte a fait des révélations fracassantes sur un souci de santé qui touche sa voix depuis vingt ans.

“Ma voix a changé quatorze fois. J’ai des problèmes de voix depuis vingt ans. J’ai été opéré trois fois d’un polype et je devrais me faire réopérer un de ces quatre. J’ai un polype qui vient, qui revient, qui revient, qui revient.”

Crédit photo : TV Mag / Buzz TV

Les polypes sont de petites protubérances localisées au niveau de la paroi des organes creux comme la vessie, le côlon, l’estomac ou encore le nez. Si la plupart sont bénins et asymptomatiques, d’autres peuvent être précancéreux ou cancéreux.

Pour Christophe Hondelatte, le polype altère donc le volume de sa voix. Une révélation étonnante quand on sait que c’est grâce à sa voix que Christophe Hondelatte a fait carrière en tant qu’animateur radio :

“Elle est plus ou moins grave. Et quand je sors de l’opération, elle est un peu cassée. Il faut faire avec. Ça s’améliore avec le temps que le polype se remette à grossir. Plus il est gros, plus la voix est belle, plus au bout d’un moment il est inopérant”.