Denis Brogniart tacle ce candidat de Koh-Lanta en pleine épreuve

Dans le troisième épisode de la nouvelle saison de Koh-Lanta, une scène jamais vue auparavant a étonné les téléspectateurs mais aussi Denis Brogniart. Le maître du jeu n’a pas hésité à partager son incompréhension face à l’attitude d’un candidat.

Ce mardi 3 septembre, TF1 diffusait le troisième épisode de Koh-Lanta La Tribu Maudite, nouvelle saison riche en rebondissements. Si on pensait déjà avoir tout vu dans cette émission d'aventures, cette saison nous offre encore des nouveautés et arrive à nous surprendre.

Même Denis Brogniart peut être surpris par les candidats lorsqu’il arbitre les épreuves, comme ce fut le cas lors de ce dernier épisode. Il s’agissait de la mythique épreuve des radeaux ! Si la tribu rouge a remporté la première course, la seconde course va être le théâtre d’une scène improbable.

Crédit photo : TF1 / Adventure Line Productions

En effet, en plein milieu de la course, l’un des candidats de la tribu rouge, Gustin, décide tout simplement d’arrêter de pagayer, par épuisement :

“Je veux bien arrêter là. On abandonne. Je n’ai plus de force, il faut que je m’économise pour après”

Cette décision prise a choqué Denis Brogniart qui déclare que c’est la première fois de l’histoire de Koh-Lanta qu’il assiste à une telle scène. S’il ne s’attarde pas dessus pendant l’épreuve, c’est à la fin qu’il demande des comptes à Gustin.

Crédit photo : TF1 / Adventure Line Productions

Un comportement sans conséquences

En effet, contrairement à ce qu’il avait pressenti pour économiser ses efforts, Gustin n’a pas participé à la dernière course, finalement remportée par sa tribu. Une incohérence que Denis Brogniart a pointée du doigt, estimant qu’il s’était économisé pour rien.

“Gustin, franchement, je trouve que ça ne vous ressemble pas de poser la pagaie en attendant de vous faire avaler par les jaunes”

Le candidat suisse, avec son bagout naturel, a justifié sa décision de ne pas prendre part à la course finale car la première équipe, dans laquelle il n’était pas, avait gagné sa course et donc été logiquement reconduite pour remporter l'épreuve.

"On ne change pas une équipe gagnante. Il faut savoir aussi être intelligent et garder son énergie pour plus tard”

Crédit photo : TF1 / Adventure Line Productions

Bien heureusement pour lui et son équipe, son attitude a été sans conséquences puisqu’ils ont gagné le jeu de confort avec l’épreuve des radeaux. Le lendemain, après la défaite à l’épreuve d’immunité, sa tribu a préféré éliminer Marie, preuve qu’il est encore dans les bonnes grâces de ses coéquipiers.