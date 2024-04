Marathon de Paris : son corps lâche avant la ligne d'arrivée, un homme lui vient en aide et émeut la Toile

À quelques mètres de l’arrivée du marathon de Paris, une jeune homme épuisé s'est effondré avant d'être aidé par un ancien candidat de Koh-Lanta. Retour en images sur cet élan de solidarité.

Ce dimanche 7 avril 2024, se déroulait le marathon de Paris. Au programme : une course de 42 kilomètres dans les rues de la capitale française. Au total, les coureurs étaient près de 55 000 à participer pour franchir la ligne d’arrivée. Parmi les images fortes de cet évènement, on retrouve notamment celle d’un coureur, qui a ému la Toile.



Crédit photo : iStock

Un coureur à bout de souffle

Alors qu’il ne lui restait que quelques mètres à courir pour franchir la ligne d’arrivée, le jeune homme est tombé de fatigue. Essayant de se relever, ses jambes et ses pieds, ne répondaient plus. Sur ces images, on découvre que l’homme essaye par tous les moyens de se relever, mais rien n’y fait, son corps semble vouloir l’abandonner dans cette épreuve.

Face à cette détresse, un homme, Dorian Louvet, ancien candidat de Koh-Lanta, a décidé de lui venir en aide. Alors qu’il était présent pour couvrir l’événement pour France TV, le finaliste de Koh Lanta- est venu au secours de ce coureur.

Crédit : @DorianLouvet

Un acte de solidarité

Dans une publication Instagram, l’homme s’est confié sur son acte de solidarité : “Ouaaah ! À quelques minutes de prendre l’antenne avec FranceTV sur la ligne d’arrivée, j’ai été témoin de cette scène incroyable qui montre à quel point cette discipline peut être exigeante. Au bout de l’effort, au summum du dépassement de soi, je ne savais pas si j’avais le droit, mais je n’ai pas hésité 1 seconde à lui venir en aide pour qu’il puisse passer la ligne !!”, a-t-il déclaré. Avant d’ajouter : “Si vous connaissez cet homme, dites lui que c’est un héros ! Et donnez-moi de ces nouvelles, je lui offre un coaching pour son prochain marathon.”

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dorian Louvet (@dorian_louvet)

Sous son post, Dorian Louvet a finalement donné des nouvelles de cette rencontre : “J’ai retrouvé ce jeune homme, j’ai discuté avec lui et il va très bien. Les belles histoires.” Une scène qui a fait le tour de la Toile et qui a ému de nombreux internautes. Après tout, qui y a-t-il de plus beau que la preuve, en images, du dépassement de soi ?