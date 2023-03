Koh-Lanta, Le Feu sacré : cette décision radicale de Benjamin sur la suite de son aventure crée la stupeur

Dans l’épisode de Koh-Lanta, le Feu sacré diffusé ce mardi 21 mars, l’aventurier Benjamin a pris une décision sur son aventure qui a créé la stupeur chez les spectateurs et les candidats de l’émission.

Énorme coup de théâtre dans Koh-Lanta, le Feu sacré ce mardi 21 mars. En regardant l’émission, les spectateurs ont eu une grosse surprise car Benjamin, l’un des aventuriers, a pris une décision radicale sur la suite de son aventure. Une prise de position qui n’a pas laissé les spectateurs indifférents et qui a choqué les aventuriers encore en jeu.

Crédit photo : TF1

Dans l’épisode précédent, Benjamin était en observation à l’infirmerie de la production pour des douleurs aux oreilles, après avoir effectué une séance de plongée. Finalement, l’aventurier a pu rejoindre son camp avec la seule consigne de ne pas mettre la tête sous l’eau pendant au moins une semaine. Une véritable punition pour ce marin qui adore pêcher. Cependant, il a repris goût à l’aventure en construisant un radeau pour participer à l’épreuve de confort avec son équipe.

Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu pour l’équipe jaune, qui a perdu l’épreuve. Une défaite de trop pour Benjamin, qui a pris une décision radicale.

Benjamin abandonne l’aventure

Épuisé physiquement et mentalement, Benjamin a pris la décision d’abandonner l’aventure. Les abandons restent très rares dans Koh-Lanta car généralement, les candidats passent des mois, voire des années, à essayer de participer à l’émission. Dans les images diffusées par TF1, les spectateurs ont pu voir le jeune homme se munir du téléphone satellite pour avertir la production de sa décision. Ses camarades de jeu ont essayé de le raisonner, en vain.

« J’avais interdiction de chasser sous l’eau pendant au moins une semaine, a expliqué Benjamin à 20 Minutes. C’est venu s’ajouter aux autres galères et c’est l’un des facteurs qui m’ont fait craquer. Si j’avais su, j’aurais pris du poids avant de venir. J’aurais fait des réserves car c’est cela qui m’a fait défaut au niveau de l’énergie, je n’avais plus rien à donner physiquement. Que l’on ait perdu l’épreuve n’a eu aucune incidence dans ma décision, je l’avais prise avant l’épreuve. Dans ma tête, c’était tout réfléchi. »

Crédit photo : TF1

Denis Brogniart s’est exceptionnellement déplacé sur le camp de l’équipe jaune et a mis en garde l’aventurier en lui affirmant que « tous ceux qui ont abandonné l’ont regretté ». Un avertissement qui n’a pas fait changer Benjamin d’avis, qui a bel et bien quitté l’aventure.

« J’étais au plus mal »

Aujourd’hui, Benjamin ne semble pas regretter son choix.

« Je n’aurais jamais pensé abandonner, mais je ne regrette pas parce que quand je repense à ce moment, qui était le pire de ma vie, j’étais au plus mal. Je n’avais plus rien à donner, plus d’énergie, plus de ressource. Je ne pouvais pas aller plus loin physiquement », a-t-il déclaré.

Son départ a signé le retour de Tania, la dernière aventurière éliminée au conseil. Cette ancienne rouge a intégré le camp des jaunes et compte bien prendre sa revanche.