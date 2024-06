Après avoir gagné Koh-Lanta, Léa fait un geste fort et émouvant pour rendre hommage à son père décédé

Ce mardi 4 juin, Léa a remporté l’édition 2024 de Koh-Lanta. Si elle a tenu bon pendant l’aventure, c’est en partie grâce à son père, décédé il y a 18 ans. Suite à sa victoire, elle souhaite lui rendre hommage à travers un geste symbolique.

La saison de “Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité” s’est achevée ce mardi 4 juin sur TF1. Après avoir remporté la course d’orientation, c’est Léa qui est restée le plus longtemps sur les poteaux. Une victoire qui l’a envoyée en finale face à Meïssa, qu’elle a battu grâce aux votes du jury final. Après une trentaine de jours passés sur l’île de Koh-Lanta, Léa a remporté la saison.

Pendant son parcours, Léa a évoqué à plusieurs reprises son père, décédé il y a 18 ans. Très proche de lui, elle a confié que c’était pour lui qu’elle faisait cette aventure.

“J’ai toujours été proche de mon papa. J’ai deux frères et une sœur. Ma sœur est arrivée neuf ans après moi donc moi, j’ai longtemps été la seule fille de la famille, et javais le sentiment d’avoir une place particulière vis-à-vis de lui. On était très proches, on partageait beaucoup de choses ensemble. Il aimait beaucoup la vie, c’était quelqu’un de très simple et ça n’a fait que décupler cette sensation que j’ai de la vie. Il est toujours avec moi”, a confié Léa à Télé-Loisirs.

Crédit photo : TF1

Un hommage symbolique

Pour conclure son aventure et rendre hommage à son père, Léa a en tête de faire un geste symbolique. Après avoir gagné sa place en finale en remportant l’épreuve des poteaux, Léa a reçu un collier d’immunité de la part de Denis Brogniart. Ainsi, elle a décidé de déposer ce collier symbolique sur la tombe de son père pour lui rendre hommage.

“On parlait de Koh-Lanta et il me voyait bien faire ce jeu, contrairement à ma mère, a-t-elle expliqué avant de conclure : Il était à fond avec moi ! J’ai cette force-là grâce à lui.”