L'animatrice Faustine Bollaert a été élue personnalité télé préférée des Français

C’est officiel : l’animatrice Faustine Bollaert est devenue la personnalité télé préférée des Français. Une première pour une femme.

Il y a deux jours, TV Magazine a dévoilé son classement des 50 personnalités tété préférées des Français. Et c’est la présentatrice et journaliste Faustine Bollaert qui a remporté le titre. Une première pour une femme.

Celle qui est aux commandes de l’émission à succès «Ça commence aujourd’hui» succède ainsi à Jean-Luc Reichmann, qui termine à la troisième place en 2023. Le moins que l’on puisse dire, c’est la gagnante arrive largement en tête, avec 42,4 % d’opinions favorables.

Crédit Photo : TV Magazine / X

C'est l’humoriste Jarry - qui présente depuis cet été l’émission «Tout le monde veut prendre sa place - qui occupe la deuxième place avec 36,4 %. Il est suivi de peu par Jean-Luc Reichmann (34,8 %).

Le reste du top 10 est occupé par Karine Le Marchand (32,8 %), Nikos Aliagas (28,6 %), Cyril Lignac (24,8 %), Stéphane Plaza (24,8%), Camille Combal (24,5 %), Philippe Etchebest (24,0 %) et Cyril Féraud (23,7 %).

Le message émouvant de Faustine Bollaert

À la suite de sa victoire, Faustine Bollaert a publié un long message émouvant sur sa page Instagram :

«En vrai je suis émue. Oui. Mais les mots de remerciements, pourtant sincères, qui me viennent en tête ressemblent au discours officiel et peu inspiré d’un départ à la retraite. Alors assumons-le : je suis émue», a indiqué l’animatrice de 44 ans.

Avant d’ajouter : «Alors plus j’y réfléchis, plus je peux dire que oui :je suis sincèrement émue. De réaliser que cela fait 25 ans que vous avez accepté de me faire rentrer chez vous. 25 ans que nous partageons nos vies. Et à travers cette jolie récompense, vous me donnez le sentiment de faire un peu partie de votre famille aujourd’hui».

Crédit Photo : Faustine Bollaert / Instagram