Découvrez le classement 2022 des personnalités francophones préférées des enfants

Chaque année, le Journal de Mickey dévoile son classement des personnalités préférées des enfants. Et 2022 ne déroge pas à la règle ! Dans cet article, découvrez quelles célébrités viennent d’être élues.

Pour obtenir ces résultats, le magazine destiné aux enfants a fait appel au très sérieux institut de sondage Ipsos. Au total, plus de 400 jeunes, âgés de 7 à 14 ans ont été interrogés et le classement final est donc très représentatif des tendances de popularité chez les plus jeunes de nos compatriotes.

Classement : des têtes d’affiche et quelques surprises

Le fonctionnement du sondage est simple : les enfants ont dû choisir parmi 81 personnalités francophones ayant fait l'actualité au cours de l'année 2021. Aucune liste de critère préétablie n’a été prise en compte et chacun a simplement fait selon sa propre sensibilité. Et vous allez voir si la plupart des célébrités que l’on retrouve dans ce top 20 sont sans surprise, d’autres sont plus inattendues.

Voici le classement 2022 des personnalités préférées des enfants :

1. Soprano

Crédit : DR

2. Michou

Crédit : Michou / YouTube

3. Kylian Mbappé

Crédit : Kylian Mbappé / Instagram

4. Thomas Pesquet

Crédit : NASA

5. Hugo Lloris

Crédit : Matthias Hangst / AFP

6. Jean-Paul Rouve

Crédit : AFP

7. Éric Antoine

Crédit : Laurent Seroussi

8. Antoine Griezmann

Crédit : Antoine Griezmann / Instagram

9. Bigflo & Oli

Crédit : Boby

10. Jamy Gourmaud

Crédit : ChLartige / CL2P

11. Teddy Riner

Crédit : Karim Jaafar / AFP

12. Omar Sy

Crédit : Harald Krichel

13. Issa Doumbia

Crédit : Nicolas Gouhier / M6

14. McFly & Carlito

Crédit : McFly & Carlito / YouTube

15. Paul Pogba

Crédit : Paul Pogba / Instagram

16. Angèle

Crédit : Joan Hernandez Mir

17. Kad Merad

Crédit : Degun / Starface

18. Stromae

Crédit : AFP

19. Grand Corps Malade

Crédit : Philippe Pauchet / La Voix du Nord

20. Denis Brogniart

Crédit : Corbis