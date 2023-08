La série «Un gars, une fille» va faire son grand retour sur TF1, avec un casting complément différent.

Alerte nostalgie ! TF1 va relancer la série culte «Un gars, une fille» lors de deux soirées événementielles, 20 ans après sa diffusion. Une nouvelle version qui mettra en scène 18 couples de comédiens, chanteurs et animateurs, annonce la chaîne de télévision.

Comme le précise le Parisien, les célébrités vont rejouer les sketchs qui ont marqué plusieurs générations. Ces dernières auront la lourde tâche de succéder au duo iconique interprété par Alexandra Lamy et Jean Dujardin.

Une pluie de célébrités au casting

Le casting est composé des humoristes Bérengère Krief et Baptise Lecaplain, Natoo et Kyan Khojandi, les acteurs Virginie Ledoyen et Arié Elmaleh, Chantal Ladesou et Antoine Duléry, le mannequin Adriana Karembeu et le présentateur Denis Brogniart. Mais ce n’est pas tout ! L’actrice Barbara Schulz et le rappeur JoeyStarr, ainsi que la chanteuse Shy’m et l’humoriste Florent Peyre font aussi partie des invités.

Crédit Photo : France 2

Enfin, trois couples dans la vraie rejoueront les saynètes les plus marquantes de la série : l’humoriste Inès Reg et le scénariste Kévin Debonne, la journaliste Faustine Bollaert et le romancier Maxime et le présentateur Stéphane Bern et l’entrepreneur Yori Bailleres. À noter que le premier épisode sera diffusé le 28 août prochain, à partir de 21 heures 10.

Crédit Photo : Getty Images

Diffusée le 11 octobre 1999 et le 16 octobre 2023 sur France 2, la shortcom a réussi à séduire un grand nombre de téléspectateurs, près de 7,32 millions durant la première saison.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le show télévisé séduit encore aujourd’hui. Selon un sondage Ipsos sur les séries préférées des Français sur les 30 dernières années réalisé en 2020, «Un gars, une fille» occupe la troisième marche du podium, derrière «Game of Thrones» et «La Casa de Papel».