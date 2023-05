“Tu ne me l'as pas dit”, cette candidate de Mariés au premier regard s'indigne face au mensonge de son mari, Maximilien

Le jeune couple de mariés Estelle et Maximilien dans l’émission Mariés au premier regard semble être sous tension. La raison ? Un petit mensonge…

L’honnêteté ! On ne vous le dira jamais assez, mais c’est bel et bien ce qui fonctionne dans une relation de couple et qui permet de la faire durer. Estelle et Maximilien, candidats et jeunes mariés de la saison 7 de l’émission Mariés au premier regard, ont pu le constater. Depuis leur union, le couple semble filer le parfait amour. Alors qu’ils se sont envolés pour un voyage de noces à Minorque, le duo s’est rapproché et s’est même donné à quelques confidences.

Un couple sous tension

Dans l’épisode diffusé ce lundi 29 mai 2023, les téléspectateurs pourront découvrir leur première scène de ménage. Lorsque Maximilien s’est livré sur sa profession (coach sportif), le jeune homme avait omis une information : le fait qu’il donnait des cours privés. Une information qui a légèrement agacé Estelle, sa compagne, quelque peu jalouse : “Tu ne me l'as pas dit ça. Ça ne me plaît pas du tout. Déjà que coach en salle, c'est très limite. Tu peux faire tes cours à la salle, mais pas chez les gens. Tu ne vas pas chez les femmes. Ça ne se fait pas. Tu n'étais pas marié avant", a-t-elle déclaré.

Une déclaration sur fond de jalousie qui a choqué le candidat : "C'est une jalousie qui peut venir gâcher notre relation", a-t-il lâché. Face à cette première dispute, le couple ne s’est pas parlé durant plusieurs heures avant de finalement s’expliquer. Estelle a ainsi confié qu’elle avait du mal à accorder sa confiance. Alors, le couple va-t-il réussir à surmonter ces épreuves ? À suivre…