Mariés au premier regard saison 7 : ce détail sur l'amie de Fabrice que tout le monde déteste qui pourrait tout changer

Depuis le mariage de Fabrice et Anabel, les rumeurs vont bon train quant à la relation du marié avec sa meilleure amie Céline. Il a tenu ce 10 mai 2023 à mettre fin aux spéculations.

Alors que depuis le début de la nouvelle saison de Mariés au premier regard, le couple Fabrice et Anabel fait beaucoup parler de lui, une autre personne fait couler de l’encre. Il s’agit de la meilleure amie de Fabrice : Céline.

Crédit photo : M6

Depuis la diffusion des épisodes, les internautes critiquent fortement la jeune femme et déplorent son comportement.

Avouez le : on a tous connu dans notre vie une personne fausse, jalouse, mauvaise comme la Céline #MAPR #matura2023 pic.twitter.com/8T2kTNsnwk — acockerspaniel (@Narcoscockersp1) May 8, 2023

Par contre la façon dont Céline va saluer Annabel, je trouvais que ça sonnait hyper faux et hyper hypocrite son ton, ses mots ? #MAPR — M.c (@courtney77680) May 8, 2023

Céline elle pue le fake c’est terrible, une vicieuse. Ces cheveux sec comme de la paille la. #MAPR — ?????.? (@iamjesssyk) May 8, 2023

Le coup de gueule de Fabrice

Face à ce déferlement de haine, Fabrice a tenu à rétablir la vérité. Dans une série questions/réponses partagée sur Instagram, le candidat a répondu à la question : “as-tu eu une histoire avec Céline ?”. Il a déclaré : "Céline est la grande sœur que je n'ai jamais eue, et je suis le petit frère qu'elle n'a jamais eu, tout simplement… " Et il a ajouté : "Personne ne s'est demandé si Céline était en couple, et les conséquences des sous-entendus dans sa vie sentimentale, privée. Pas même la production."

Il y a quelques semaines, c’était Anabel qui avaient pris la défense de l’amie de son mari. On espère que le message de Fabrice mettra fin au harcèlement.